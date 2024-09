Później nie było wiele gorzej, co sprawiło, że kapitan reprezentacji Polski na wrześniowe zgrupowanie kadry prowadzonej przez Hansiego Flicka jechał jako aktualny król strzelców La Liga z dorobkiem czterech strzelonych goli na koncie. Barcelona zaś w pierwszych czterech kolejkach zdobyła komplet punktów. W piątej serii gier na "Dumę Katalonii" czekało teoretycznie trudniejsze wyzwanie, bo takim wydawał się wyjazd do Girony. Nic bardziej mylnego, "Blaugrana" wygrała w znakomitym stylu, ale nie był to raczej okładkowy występ Lewandowskiego. Polak zszedł z murawy w 69. minucie.

Lewandowski zdjęty w 69. minucie. Niejednoznaczna ocena występu Polaka

Lewandowski od dziennikarzy katalońskiego "Sportu" otrzymał jedynie szóstkę. To najniższa nota w drużynie, spośród zawodników, którzy zaczęli ten mecz w wyjściowej jedenastce. "Nie był w stanie strzelić gola, ale jego obecność na boisku bardzo angażowała środkowych obrońców Girony. Nie angażował się zbyt mocno w grę, ale w każdej chwili stanowił zagrożenie ze względu na swoje umiejętności w wykańczaniu akcji . Miał dwie klarowne okazje do strzelenia gola, ale nie potrafił ich wykończyć. Na końcu dostał czas na odpoczynek" - czytamy w uzasadnieniu.

Dziennikarze "Mundo Deportivo" nie decydują się nigdy na wystawianie ocen, a jedynie opisują występy zawodników. O to, co napisano o grze "Lewego". "Tym razem największa cnota Pichichi, a więc umiejętność strzelania goli, zawiodła go. Grał z inteligencją i umiejętnością tworzenia zagrożenia, ale nie udało mu się wykończyć dwóch dobrych sytuacji, w tym jeden na jednego przeciwko Gazzanidze, których taki legendarny strzelec jak on nie powinien przegapić. Flick zdjął go w ostatnich minutach" - czytamy.