W rywalizacji ze Slavią Praga Robert Lewandowski wreszcie przełamał się w Lidze Mistrzów i zanotował pierwsze w tym sezonie trafienie. Ogółem kapitan reprezentacji Polski ma ich na koncie już 11 w 23 spotkaniach. I choć coraz częściej rozpoczyna spotkania na ławce rezerwowych, wciąż jest ważnym elementem układanki Hansiego Flicka.

Lewandowski na liście życzeń Saudyjczyków. FC Barcelona się waha

W czasie gdy trwa "gra" o przyszłość Lewandowskiego w Barcelonie, jego sytuację monitoruje wiele klubów, które gotowe byłyby go ozłocić, byleby tylko podpisał z nimi kontrakt. Wśród nich są przede wszystkim Chicago Fire, a także kluby z Arabii Saudyjskiej - Al Ittihad i Al Shabab.

Jak informuje Ben Jacbobs, ekspert od transferów i rynku, sam Lewandowski miał już podjąć ostateczną decyzję. Snajper jest zdecydowany na kontynuowanie kariery w stolicy Katalonii i liczy, że klub zaoferuje mu nową umowę.

Barcelona stawia "Lewemu" warunki. Ujawniono szczegóły

Włodarze "Blaugrany" również są skłonni parafować nowy kontrakt z "Lewym", ale pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim zakomunikowano mu, że musi pogodzić się z rolą rezerwowego. Jednocześnie liczą, że zgodzi się na solidną obniżkę pensji. W przeciwnym razie nici z nowej umowy.

Mistrzowie gotowi są także na inne scenariusze. FC Barcelona aktywnie rozważa nowe opcje na pozycję napastnika jako plan awaryjny. Za wcześnie co prawda, by jedną z nich był Egipcjanin którego wypożyczenie finalizuje - Hamza Abdelkarim. 17-latek może jednak w przyszłości być brany pod uwagę w tej roli.

W najbliższym meczu Lewandowski będzie miał dobrą szansę na pokazanie się i przekonanie włodarzy "Azulgrany", że warto dać mu przynajmniej rok więcej w stolicy Katalonii. Barca zagra z Realem Oviedo, a pod nieobecność kontuzjowanego Ferrana Torresa to "Lewy" ma zagrać w wyjściowym składzie.

Robert Lewandowski Jose Breton AFP

Robert Lewandowski i Hansi Flick IMAGO/©Manuel Blondeau/AOP.Press Newspix.pl

Robert Lewandowski Icon Sport Newspix.pl