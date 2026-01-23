Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski zdecydował ws. transferu, Saudyjczycy czekają. Hiszpanie ujawnili szczegóły

Jakub Rzeźnicki

Toczy się gra o przyszłość Roberta Lewandowskiego, a narracja w Hiszpanii potrafi zmieniać się o 180 stopni. Kontrakt Polaka zbliża się ku końcowi, a klub wciąż nie zaoferował mu przedłużenia umowy. Media ujawniły, że 37-latek miał już podjąć ostateczną decyzję dotyczącą dalszej gry w barwach "Blaugrany". W grze o zakontraktowanie go są nie tylko Saudyjczycy. Poznaliśmy wreszcie szczegółowy ogląd sytuacji.

Piłkarz w stroju FC Barcelony klaszcze w dłonie, stojąc na stadionie z pustymi czerwonymi trybunami w tle
Robert LewandowskiIMAGO/NEWSPIX.PLNewspix.pl

W rywalizacji ze Slavią Praga Robert Lewandowski wreszcie przełamał się w Lidze Mistrzów i zanotował pierwsze w tym sezonie trafienie. Ogółem kapitan reprezentacji Polski ma ich na koncie już 11 w 23 spotkaniach. I choć coraz częściej rozpoczyna spotkania na ławce rezerwowych, wciąż jest ważnym elementem układanki Hansiego Flicka.

Lewandowski na liście życzeń Saudyjczyków. FC Barcelona się waha

W czasie gdy trwa "gra" o przyszłość Lewandowskiego w Barcelonie, jego sytuację monitoruje wiele klubów, które gotowe byłyby go ozłocić, byleby tylko podpisał z nimi kontrakt. Wśród nich są przede wszystkim Chicago Fire, a także kluby z Arabii Saudyjskiej - Al Ittihad i Al Shabab.

Jak informuje Ben Jacbobs, ekspert od transferów i rynku, sam Lewandowski miał już podjąć ostateczną decyzję. Snajper jest zdecydowany na kontynuowanie kariery w stolicy Katalonii i liczy, że klub zaoferuje mu nową umowę.

Koszmarny błąd Skorupskiego i szybki gol Celticu w meczu z Bologną. WIDEOPolsat Sport

Barcelona stawia "Lewemu" warunki. Ujawniono szczegóły

Włodarze "Blaugrany" również są skłonni parafować nowy kontrakt z "Lewym", ale pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim zakomunikowano mu, że musi pogodzić się z rolą rezerwowego. Jednocześnie liczą, że zgodzi się na solidną obniżkę pensji. W przeciwnym razie nici z nowej umowy.

    Mistrzowie gotowi są także na inne scenariusze. FC Barcelona aktywnie rozważa nowe opcje na pozycję napastnika jako plan awaryjny. Za wcześnie co prawda, by jedną z nich był Egipcjanin którego wypożyczenie finalizuje - Hamza Abdelkarim. 17-latek może jednak w przyszłości być brany pod uwagę w tej roli.

    W najbliższym meczu Lewandowski będzie miał dobrą szansę na pokazanie się i przekonanie włodarzy "Azulgrany", że warto dać mu przynajmniej rok więcej w stolicy Katalonii. Barca zagra z Realem Oviedo, a pod nieobecność kontuzjowanego Ferrana Torresa to "Lewy" ma zagrać w wyjściowym składzie.

    Piłkarz FC Barcelony cieszący się ze zdobytego gola podczas meczu piłkarskiego, noszący niebiesko-granatową koszulkę z numerem 9 na tle rozmytego stadionu i innych zawodników.
    Robert LewandowskiJose BretonAFP
    Piłkarz w stroju FC Barcelona stoi przy linii bocznej boiska, obok niego trener oraz sędzia, w tle widoczna publiczność i barierki stadionowe.
    Robert Lewandowski i Hansi FlickIMAGO/©Manuel Blondeau/AOP.PressNewspix.pl
    Piłkarz w niebieskiej kurtce z herbem FC Barcelony oraz logo Nike, stoi na stadionie i patrzy przed siebie, w tle rozmyte światła oraz kibice.
    Robert LewandowskiIcon SportNewspix.pl

