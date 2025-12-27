Metryki nie da się oszukać. W sierpniu Robert Lewandowski skończył 37. lat, a jego przyszłość w Barcelonie stoi pod poważnym znakiem zapytania. W czerwcu wygasa kontrakt Polaka, a włodarze "Dumy Katalonii" na ten moment nie zaoferowali przedłużenia umowy.

Do tego stopniowemu zmniejszaniu ulega rola "Lewego" w drużynie. W siedmiu ostatnicgh spotkaniach tylko trzykrotnie wybiegał na murawę w podstawowym składzie. Na jego trafienie natomiast kibice czekają już ponad miesiąc - od 22 listopada.

To wtedy Lewandowski zakończy karierę. Głośna deklaracja

Chociaż po Lewandowskiego zgłasza się coraz więcej klubów, ten liczy na pozostanie w stolicy Katalonii. Media ujawniły, że jest gotów na sporą obniżkę zarobków, a także zaakceptuje mniejszą rolę w drużynie, byleby tylko pozostać przynajmniej na rok dłużej.

W piątek w sieci ukazał się dłuższy wywiad snajpera Barcy z Bogdanem Rymanowskim. W jego trakcie z ust gwiazdy Barcelony padła jasna deklaracja ws. planowanego końca kariery.

Ja jestem do dziś introwertykiem. I to dlatego, że jak skończę karierę, myślę, że za 2-3 lata, to kolejna książka mogłaby być inna, ale byłoby w niej ciekawych elementów

W trakcie wywiadu Lewandowski wielokrotnie podkreślał, jak istotna dla niego jest rutyna i reżim treningowy. Mimo 37 lat na karku rzadko pozwala on sobie poza wakacjami na odstępstwa od diety, a jego podejście do treningów pozostaje niezmienne - pełne determinacji i zaangażowania.

