Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski zdecydował ws. końca kariery. Klamka zapadła, ogłosił to publicznie

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Robertowi Lewandowskiemu pozostało już tylko pół roku kontraktu w Barcelonie. Przyszłość kapitana reprezentacji Polski wciąż pozostaje niejasna, a klub mocno waha się, czy przedłużyć z nim współpracę. Nic więc dziwnego, że wątpliwości zaczęł się pojawiać także u samego napastnika. W trakcie rozmowy z Bogdanem Rymanowskim "Lewy" zdecydował się na deklarację ws. planowanego końca kariery.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiIMAGO/Gerard FrancoNewspix.pl

Metryki nie da się oszukać. W sierpniu Robert Lewandowski skończył 37. lat, a jego przyszłość w Barcelonie stoi pod poważnym znakiem zapytania. W czerwcu wygasa kontrakt Polaka, a włodarze "Dumy Katalonii" na ten moment nie zaoferowali przedłużenia umowy.

Do tego stopniowemu zmniejszaniu ulega rola "Lewego" w drużynie. W siedmiu ostatnicgh spotkaniach tylko trzykrotnie wybiegał na murawę w podstawowym składzie. Na jego trafienie natomiast kibice czekają już ponad miesiąc - od 22 listopada.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Lewandowski porównany do ojca, nagle taka odpowiedź. Napastnik powiedział to jasno

Paweł Nowak
Paweł Nowak

    To wtedy Lewandowski zakończy karierę. Głośna deklaracja

    Chociaż po Lewandowskiego zgłasza się coraz więcej klubów, ten liczy na pozostanie w stolicy Katalonii. Media ujawniły, że jest gotów na sporą obniżkę zarobków, a także zaakceptuje mniejszą rolę w drużynie, byleby tylko pozostać przynajmniej na rok dłużej.

    W piątek w sieci ukazał się dłuższy wywiad snajpera Barcy z Bogdanem Rymanowskim. W jego trakcie z ust gwiazdy Barcelony padła jasna deklaracja ws. planowanego końca kariery.

    Ja jestem do dziś introwertykiem. I to dlatego, że jak skończę karierę, myślę, że za 2-3 lata, to kolejna książka mogłaby być inna, ale byłoby w niej ciekawych elementów
    zdradził Lewandowski
    Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    W trakcie wywiadu Lewandowski wielokrotnie podkreślał, jak istotna dla niego jest rutyna i reżim treningowy. Mimo 37 lat na karku rzadko pozwala on sobie poza wakacjami na odstępstwa od diety, a jego podejście do treningów pozostaje niezmienne - pełne determinacji i zaangażowania.

    Zobacz również:

    Zbigniew Boniek i Robert Lewandowski / Photo by Foto Olimpik/NurPhoto
    Reprezentacja

    Cała Polska widziała, jak upokorzył Lewandowskiego. Boniek nie zamierzał milczeć

    Igor Szarek
    Igor Szarek
    Piłkarz w stroju klubu FC Barcelona stoi na murawie stadionu, wykonując gest oklasków z uniesionymi rękami. W tle niewyraźne sylwetki innych zawodników i członków sztabu.
    Robert LewandowskiIMAGO/JOERAN STEINSIEKNewspix.pl
    Piłkarz w białej koszulce z numerem 9 i z orłem na piersi trzyma ręce na głowie, wyrażając emocje, na ramieniu opaska kapitana, w tle rozmazana publiczność stadionowa.
    Robert LewandowskiAFP
    Piłkarz w jasnożółtej koszulce FC Barcelona podczas meczu, w tle rozmyta publiczność stadionu, widoczne logo klubu oraz sponsor na koszulce, zawodnik w dynamicznej pozycji szykuje się do akcji.
    Robert LewandowskiJose BretonAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja