Lewandowski zdecydował o odejściu. Pożegnali go z pompą. Na oczach tłumów

W karierze Roberta Lewandowskiego nie brakuje momentów, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii nie tylko polskiej, ale i światowej piłki. Pięć goli w dziewięć minut czy cztery gole strzelone Realowi Madryt w Lidze Mistrzów, to tylko przykłady. Dziś, 37-letni już Lewandowski ma co wspominać, a kolejne wielkie chwile z pewnością jeszcze przed nim.

Jedną z takich, o których z pewnością pamięta on do dziś, było jego odejście z BVB do Bayernu Monachium. Transfer ten mocno angażował niemieckich fanów, dziennikarzy i ekspertów, bowiem "Lewy" przenosił się do największego rywala ekipy z Dortmundu, chociaż władze klubu robiły wiele, aby Polak nie trafił na Allianz Arenę. Wołały puścić go, chociażby, do Realu.

Tak BVB żegnało Roberta Lewandowskiego. Wielki szacunek i podziękowania

Mimo tego, że "Lewy" przenosił się do Bawarii, to i tak został on pożegnany przed ostatnim meczem sezonu, jak na legendę klubu przystało. Przy pełnych trybunach otrzymał wielki bukiet żółtych kwiatów - oczywiście w kolorach BVB, a także plakat z jego podobizną. Kibice zgromadzeni na trybunach z kolei skandowali jego nazwisko w podzięce za to, co ten zrobił dla ich klubu przez lata.

- Ten transfer zwiększa nienawiść do Bayernu w całych Niemczech - mówił jeden z kibiców w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" w 2014 roku. - Jasne, że zawsze może się znaleźć kilku idiotów, ale generalnie wszyscy go rozumieją. Myślę, że o Lewandowskim - tak jak w przypadku Shinjiego Kagawy - zawsze będzie się dobrze mówić w Dortmundzie - dodał.

To, że jest wielkim profesjonalistą, Lewandowski udowodni później jeszcze wiele razy. Jego odejście z Bayernu Monachium do FC Barcelony, pomimo wielkiej niechęci włodarzy Bawarczyków do tego ruchu, ostatecznie również upłynie w dobrej atmosferze. Swoją postawą Polak udowadnia przede wszystkim, że w wieku 37 lat jest w stanie dalej być na światowym szczycie futbolu, a jego relacje z młodszymi zawodnikami "Barcy" tylko potwierdzają, że "Lewy" zrobi wszystko, aby jak najdłużej pozostać w tym miejscu, w którym jest.

Robert Lewandowski celebrujący gola strzelonego dla FC Barcelona IMAGO/Fernando Soares/Imago Sport and News/East News / Lehtikuva/EAST NEWS East News

Robert Lewandowski celebrujący gola w barwach FC Barcelona Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski celebrujący swoją bramkę z Gavim Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP