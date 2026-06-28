Lewandowski zdecydował, jest komunikat. W nowym klubie zarobi fortunę

Chociaż wiele tygodni upłynęło już odkąd Robert Lewandowski ogłosił, że nie przedłuży kontraktu z Barceloną i po czterech latach zmieni pracodawcę, aż do niedzieli nie wiedzieliśmy, jaki kierunek obierze. Wskazywano na Arabię Saudyjską, MLS, a także kluby takie jak AC Milan, czy Juventus. W ostatnim czasie to Chicago Fire wyrosło na faworyta do zakontraktowania "Lewego".

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I tak też się ta saga kończy. Jak przekazał Fabrizio Romano, Lewandowski podpisze kontrakt z klubem z Chicago. Nie poznaliśmy przy okazji jego wpisu szczegółów dotyczących długości kontraktu, ani jego zarobków.

Rąbka tajemnicy o wysokości apanaży oferowanych napastnikowi uchylił Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl. Według jego ustaleń Lewandowskiemu zaoferowano dwuletnią umowę. Wrażenie robią za to proponowane zarobki.

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Według wiedzy dziennikarza mowa o kwocie rzędu 20 milionów euro za sezon. Składają się na nią również bonusy. Kontrakt ma zostać oficjalnie podpisany na początku przyszłego tygodnia.

Jest oferta na stole, z tego co wiem to są co najmniej dwa lata kontraktu, 20 mln euro za sezon - 15 mln euro plus pięć milionów w bonusach, ale moim zdaniem ta oferta jeszcze też może być cały czas poprawiana, żeby Lewandowskiego po prostu skusić

W przyszłym tygodniu możemy się również spodziewać potwierdzenia transferu ze strony Chicago Fire. Niezewykle rzadko zdarza się, żeby Fabrizio Romano się pomylił, a "przyklepana" przez niego operacja jednak nie doszła do skutku. Tego typu sytuacje można policzyć na palcach jednej ręki.

Jeśli zespół z Chicago potwierdzi zakontraktowanie Lewandowskiego, MLS będzie bogatsze o kolejną gwiazdę światowego formatu. Grają już tam m.in. Leo Messi, Luis Suarez, Thomas Muller, czy Marco Reus.

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