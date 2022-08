Lewandowski zatrzymany w drodze na trening. Do sieci trafiło nagranie

Oprac.: Łukasz Żurek Robert Lewandowski

To było do przewidzenia. Robert Lewandowski już wzbudza kibicowską histerię wśród fanów Barcelony. Polak został przez nich zatrzymany w drodze na pierwszy trening na macierzystych obiektach. Co będzie, kiedy odzyska skuteczność, jaką regularnie demonstrował w Bundeslidze?

Zdjęcie Robert Lewandowski / East News