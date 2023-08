Lewandowski zaskoczył słowami o Barcelonie. "Już nigdy tak nie będzie"

Nie da się porównać żadnej drużyny do tej Barcy z czasów tiki-taki, ponieważ nigdy już nie będzie ponownie takiego zespołu, gdyż byli to bardzo specyficzni gracze, w tej samej drużynie, w tym samym momencie. Jednak piłka nożna też się zmieniła i jeśli ktoś próbowałby grać w ten sam sposób teraz, to byłoby to trudniejsze.

~ Powiedział Robert Lewandowski