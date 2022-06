Lewandowski zaskoczył Bayern! Klub uderza w Polaka. "Tak być nie może"

Podczas gdy Oliver Kahn mocno obstaje przy swoim, twierdząc, że "Robert Lewandowski zostanie w Bayernie Monachium i basta", Polak na początku zgrupowania reprezentacji Polski wywołał ogromne poruszenie.

- Na dziś pewne jest jedno. Moja historia z Bayernem Monachium dobiegła końca. Po tym, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach, nie wyobrażam sobie dalszej, dobrej współpracy - te słowa Roberta Lewandowskiego brzmiały jak poważna deklaracja, po której nie ma już odwrotu.

Działacze mistrza Niemiec wychodzą jednak z innego założenia i na ten moment wciąż widzą "Lewego" w swojej drużynie w kolejnym sezonie. Podkreślił to po raz kolejny w rozmowie z co tygodnikiem "Bild am Sonntag" Herbert Hainer - prezydent Bayernu Monachium.

Bayern Monachium zatrzyma Roberta Lewandowskiego? "Kontrakt to kontrakt!"

- Zawsze mówiliśmy, że Robert Lewandowski ma kontrakt z Bayernem do 30 czerwca 2023 roku. A kontrakt to kontrakt! Dokąd zmierzamy, jeśli zawodnik może zakończyć kontrakt przed czasem, podczas gdy my jako klub musielibyśmy w takiej sytuacji zapłacić mu całość należności do ostatniego dnia umowy? To jest nierówność, tak być nie może - powiedział Herbert Hainer.

- Jestem trochę zaskoczony tym, że Robert chce być wystawiony na listę transferową. Na jego miejscu nie zrobiłbym tego. Jest w Bayernie od dawna, zdobył z nami wiele tytułów: Ligę Mistrzów, osiem tytułów mistrza Niemiec, dwukrotnie został najlepszym piłkarzem świata. Myślę, że bardzo dobrze wie, co ma w Bayernie, a mianowicie to klub, który bardzo dobrze traktuje swoich graczy i który robi wszystko, aby umożliwić im jak najlepsze występy - dodał.

Obecnie Robert Lewandowski skupia się na występach w reprezentacji Polski, którą czekają dwa mecze z Belgią oraz spotkanie z Holandią w ramach Ligi Narodów. Kapitan "Biało-Czerwonych" zaznaczył jednak, że na zakończenie zgrupowania kolejny raz może zabrać głos w sprawie ewentualnego transferu. Wtedy można spodziewać się odpowiedzi "Lewego" na postawę działaczy Bayernu Monachium.