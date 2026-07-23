Lewandowski zaskoczony w debiucie. Wskazał powód. Absolutny ewenement

Po odwołanym meczu z Vancouver Whitecaps Robert Lewandowski w końcu miał okazję, by zadebiutować w Chicago Fire i to nie z byle kim, bo z obrońcą tytułu mistrza MLS - Interem Miami, choć wciąż bez Leo Messiego w składzie.

Mecz nie potoczył się po myśli kapitana reprezentacji Polski. Nie dość, że nie zdołał trafić do siatki, to jeszcze jego drużyna przegrała 2:3. Nasz napastnik zachowuje jednak spokój, o czym świadczą słowa, jakie wypowiedział po porażce podczas spotkania z dziennikarzami, z którego transmisję upublicznił między innymi portal WP Sportowe Fakty.

- To był pierwszy mecz, więc spokojnie. Wszystko po kolei. W piłce nożnej nic nie tworzy się z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień. Trochę tego czasu na pewno będzie potrzeba, żeby się wkomponować. Ale myślę, że każdy mecz da nam większe zrozumienie. Dla mnie też pierwszy mecz to przede wszystkim było takie fizyczne przepalenie tego, co się w ostatnim czasie trenowało. Potrzeba jeszcze czasu, żeby przyszła u mnie świeżość. W ciągu tygodnia i kolejnych dni będzie pewnie dużo większa. Potrzebowałem trochę okresu przygotowawczego i cięższych treningów. Ta świeżość powinna z każdym meczem wyglądać coraz lepiej - powiedział Robert Lewandowski.

I dodał:

Wiadomo, że remis byłby dla nas bardziej pozytywny. Szkoda, że przegraliśmy, bo mieliśmy sytuacje. W pewnych momentach ten mecz był otwarty, więc z jednej i z drugiej strony były okazje. Ale czasami popełnialiśmy za proste błędy w defensywie i Inter to dzisiaj wykorzystał. Na pewno przed nami trochę pracy. Myślę, że każdy dzień i każdy mecz będzie działał na naszą korzyść

"Lewy" w swoim debiutanckim spotkaniu w MLS opuścił boisko w 62. minucie. Jak się okazuje, w ten sposób i tak przekroczył przedmeczowe założenia.

- Przed meczem wiedziałem, że mogę rozegrać maksymalnie 45-60 minut. Po jednym tygodniu, niespełna 10 dniach, potrzebuję oczywiście więcej czasu, by być gotowy. Ale następny mecz mamy już za kilka dni. Chciałem więc dać z siebie wszystko zanim zostanę zmieniony. W trakcie spotkania było mi trudno. Popełniliśmy zbyt wiele łatwych błędów w obronie przez co Inter Miami zdobył o jedną bramkę więcej. Ale koniec końców patrzymy przed siebie. Będziemy dalej ciężko pracować. Ja sam otrzymałem parę odpowiedzi na moje pytania i myślę, że dzięki temu będzie mi łatwiej w kolejnych meczach - stwierdził nasz rodak.

A o jakie otrzymane odpowiedzi chodzi? - Kto jak gra, jak to na boisku wygląda. Trening czasami wygląda inaczej, a na meczu koledzy mogą zachowywać się inaczej. To odpowiedzi, które się widzi i analizuje, jak porusza się dany zawodnik, czego szuka. To normalne. Zwłaszcza, że tych treningów nie było tak dużo, by tylko po nich być przygotowanym w stu procentach. Dużo meczów przed nami, ta liga jest długa, więc jeszcze wiele można zdziałać - odpowiedział sam zainteresowany.

Robert Lewandowski zabrał głos po debiucie w Chicago Fire. "W takich warunkach rzadko się gra"

Jak zdradził Robert Lewandowski, mecz rozgrywany był w trudnych i dość nietypowych warunkach atmosferycznych.

- Wilgotność była tak duża, że tego nie da się porównać. W takich warunkach rzadko kiedy się gra. Pod tym względem ciężko to ocenić. Ta wilgotność była odczuwalna, ja sam ją odczuwałem. Na pewno był więc dzisiaj okres adaptacji do warunków. Nie wiem czy na innych stadionach i w innych miastach będzie podobnie. Wiadomo, że jest to okres, gdy jest najcieplej. Ta wilgotność jest więc duża. Zawsze tak było, gdy bywało się w Stanach Zjednoczonych w okresach przygotowawczych. To daje się we znaki. Dzisiaj to też mogło być odczuwalne. Ale z drugiej strony, gdybyśmy czasami przy rozegraniu znaleźli tę trzecią osobę, lepiej zagrali do przodu to pierwsze podanie, to wyprowadzilibyśmy więcej akcji. Ale to też kwestia zgrywania się. Dlatego wychodziłem dziś do piłki. Widziałem, że środkowi obrońcy szli za mną, więc chcieliśmy to wykorzystać i znaleźć przestrzeń za moimi plecami. Po jednym meczu trudno wyciągać wnioski. Spokój i skupienie na kolejnych meczach jest chyba najważniejsze - opowiedział po swoim debiucie 37-latek.

Zaznaczył przy tym, że występ w Miami nie generował u niego jakiegokolwiek poczucia presji czy obciążenia psychicznego.

- Ciężko, żebym odczuwał presję, gdy po kilku treningach zagrałem mecz i bym oczekiwał od siebie czy kolegów z drużyny, żeby to wszystko wyglądało tak, jak trzeba. To jest w piłce nożnej praktycznie niemożliwe. Wydaje mi się, że ja bardziej się skupiam na kolejnym meczu. Na tym, żeby bardziej zgrywać się z chłopakami, szlifować swoją formę, zarówno w kontekście fizyczności, jak i zrozumienia. Nie oczekiwałem, że po pierwszym meczu wszystko będzie funkcjonowało tak, jak należy. W żadnym zespole nigdy czegoś takiego nie ma. To jest piłka nożna. Ten proces musi się odbyć. Tak samo będzie tu. Wydaje mi się, że każdy mecz da mi dużo pozytywnych bodźców, bo trening treningami, ale mecze pomagają adaptować się szybciej - stwierdził Robert Lewandowski.

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Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski FRANCK FIFE / AFP AFP





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