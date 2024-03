Lewandowski zaskoczony tuż po meczu. Na koniec ogłosił kluczową wiadomość

Sytuacja przed rewanżowym meczem była niezwykle napięta. We Włoszech FC Barcelona zremisowała z SSC Napoli 1:1, lecz na swoim terenie wcale nie zamierzała być gościnna. Worek z bramkami został rozwiązany już po kwadransie, gdy do siatki trafił Fermin Lopez. Po dwóch minutach wynik podwyższył Joao Cancelo. I choć w 30. minucie bramkę kontaktową zdobył obrońca SSC Napoli - Amir Rrahmani, ostatni głos należał do FC Barcelona. A dokładniej do Roberta Lewandowskiego. Reklama

Reprezentant Polski w 83. minucie wykończył kapitalną akcję zespołową FC Barcelona . Ilkay Gundogan posłał podanie prostopadłe do wprowadzonego z ławki Sergiego Roberto, a ten wystawił ją Robertowi Lewandowskiemu, który zanotował swoje 94. trafienie w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Robert Lewandowski zabrał głos po mecz FC Barcelona - SSC Napoli

Po spotkaniu Robert Lewandowski porozmawiał z reporterem i komentatorem Polsatu Sport - Bożydarem Iwanowem. Mówił między innymi o tym, że rzadko dostawał piłkę, a Barcelona miała problem z szybszym "domknięciem" spotkania.

To jest coś, co możemy poprawić. Moim zdaniem, gdybyśmy w pierwszej połowie w paru sytuacjach poszukali kilku podań więcej, moglibyśmy już zamknąć ten mecz, wygrywając trzy lub cztery od zera. A tak, zawsze musimy walczyć do końca i troszkę mieć z tyłu głowy, że to jeszcze nie jest zakończone spotkanie. Dziś pierwsze 20 minut drugiej połowy nie wyglądało dobrze. Napoli trochę przejęło inicjatywę. Później już próbowaliśmy atakować, strzeliliśmy gola i wszystko wróciło na właściwe tory ~ powiedział Robert Lewandowski

I dodał: - Każde moje podanie czy próba strzału z mojej perspektywy dodaje mi pewności. Nawet, gdy jest to strzał nieczysty lub niecelny. To bodziec motywacyjny, mam więcej chęci do grania. A gdy podań jest mniej, to wewnętrzne myślenie, że zaraz dostanę tę piłkę, spada. Cierpliwość i wiek pomagają w tym aspekcie. Jeśli to poprawimy, na pewno możemy być groźniejszą drużyną.

Liga Mistrzów. Robert Lewandowski zdziwiony formułą losowania

Na koniec Robert Lewandowski odniósł się do piątkowego losowania dalszej drabinki Ligi Mistrzów. Reprezentant Polski nie krył zdziwienia, gdy Bożydar Iwanow poinformował go, że FC Barcelona pozna już nie tylko swojego ćwierćfinałowego rywala, ale i potencjalnych przeciwników w półfinale. A zapytany o to, na kogo chciałby trafić, stwierdził: Reklama

Nie wiem na kogo trafimy. Mam nadzieję, że na kogoś, kogo będziemy mogli przejść i się rozkręcimy. Wiadomo, trochę czasu mamy. Teraz będzie przerwa reprezentacyjna. Potem powinno wrócić paru piłkarzy kontuzjowanych i oby nie doszły nowe urazy. To też jest ważne. Oby tak było. A na kogo trafimy? Zobaczymy. Ważne, żebyśmy my potrafili jeszcze lepiej grać

Na koniec, rzutem na taśmę, Robert Lewandowski został zapytany jeszcze o to, czy przed zbliżającym się meczem La Liga z Atletico Madryt oraz zgrupowaniem reprezentacji Polski z jego zdrowiem jeszcze wszystko okej. - Tak, wszystko dobrze - zadeklarował kapitan naszej kadry narodowej.

Robert Lewandowski, FC Barcelona / FAYEZ NURELDINE / AFP