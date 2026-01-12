Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski zaskoczony. Ogłosił to tuż po meczu. "Nie martwcie się"

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Robert Lewandowski był jednym z bohaterów FC Barcelona w niedzielnym finale Superpucharu Hiszpanii, w którym "Duma Katalonii" pokonała Real Madryt 3:2. Reprezentant Polski zdobył jedną z bramek, popisując się kapitalnym lobem. A po meczu wypowiedział się na temat rozegranego spotkania, ale także swojej przyszłości, wprost zwracając się do kibiców Barcelony. - Nie martwcie się - powiedział.

Piłkarz w koszulce FC Barcelony świętujący na stadionie oraz udzielający wywiadu, uśmiechnięty i w centrum uwagi, w tle trybuny pełne kibiców oraz plansza sponsora.
Robert Lewandowski w meczu Superpucharu Hiszpanii z Realem MadrytEleven Sports / FC BarcelonaEleven Sports

FC Barcelona ma pierwszy w tym sezonie powód do wielkiej radości. W niedzielny wieczór w arabskiej Dżuddzie ekipa Hansiego Flicka sięgnęła po premierowe trofeum w kampanii 2025/26, sięgając - tak jak przed rokiem - po Superpuchar Hiszpanii po wygranej 3:2 nad Realem Madryt.

MVP finałowego starcia został strzelec dwóch goli - Raphinha. Swoje zrobił jednak także Robert Lewandowski, który trafił do siatki w szalonej końcówce pierwszej połowy spotkania.

I zrobił to w pięknym stylu, cudownym strzałem przerzucając piłkę nad wychodzącym z bramki Thibaut Courtois.

A po meczu kapitan reprezentacji Polski zabrał głos w rozmowie z mediami, nie kryjąc zaskoczenia tym, jak wyglądał mecz, ale także zwracając się do kibiców w kwestii swojej przyszłości.

FC Barcelona pokonała Real Madryt. Robert Lewandowski stanął przed kamerami

Tuż po zakończeniu meczu Robert Lewandowski znalazł się przed kamerą stacji "Movistar+" i w trakcie wywiadu podzielił się swoją radością z prestiżowego triumfu.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Zdobyliśmy kolejny tytuł, a każde zwycięstwo z Realem Madryt to wielki mecz. Dzisiaj graliśmy bardzo dobrze w pierwszej i drugiej połowie, szukaliśmy bramek i ostatecznie wygraliśmy, co jest najważniejsze
powiedział "Lewy" cytowany przez "Mundo Deportivo"

I dodał: - Czasami potrzebujemy trochę więcej cierpliwości, ale przeciwko Realowi Madryt zawsze musimy grać na 100 procent. Ważne jest, że wygraliśmy 3:2 i zdobyliśmy kolejny tytuł.

A przy tym wyraził także swoje zaskoczenie tym, że "Real Madryt niską linią obrony".

    W wypowiedzi Roberta Lewandowskiego nie zabrakło także słów uznania wobec Raphinhi, ale i podkreślenia, że jest to wspólny triumf wszystkich piłkarzy Barcelony. - Rapha wie, jak strzelać gole, zawsze jest w dobrej formie, jest groźny... Jesteśmy zgraną drużyną i jesteśmy niebezpieczni. Wygraliśmy jako zespół.

    Polski snajper porozmawiał po meczu również z klubowymi mediami FC Barcelona. I wprost zwrócił się z jasnym przekazem do sympatyków katalońskiej ekipy.

    To bardzo ważne. Zdobyliśmy kolejny tytuł i jesteśmy bardzo szczęśliwi. To dla mnie dobry czas. Nie martwcie się, wciąż mogę grać na najwyższym poziomie. Mam nadzieję, że pomogę drużynie strzelając gol
    ogłosił 37-letni napastnik

    „Tego gola zapamiętam na zawsze” — Lewandowski o powrocie na Camp Nou [WIDEO]© 2025 Associated Press
    Mężczyzna w czerwonej koszulce z godłem Polski siedzi przy stole podczas konferencji prasowej, w tle ścianka z logo sponsora, na twarzy zamyślony wyraz.
    Robert LewandowskiAFP
    Piłkarz w czarnej koszulce z numerem 9 i nazwiskiem Lewandowski wykonuje charakterystyczny gest pocałowania dłoni, stojąc na boisku podczas meczu.
    Robert Lewandowski Manaure QuinteroAFP
    Piłkarz w jasnej koszulce drużyny FC Barcelona z widocznym logo sponsora oraz naszywkami na ramieniu, stoi na boisku na tle rozmytego stadionu.
    Robert LewandowskiPAUL PHELANAFP

