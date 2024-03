To miały być szybkie i bezbolesne eliminacje do mistrzostw Europy w piłce nożnej dla naszych reprezentantów. “Biało-Czerwoni" trafili na teoretycznie niewymagających rywali i wielu ekspertów miało nadzieję, że Robertowi Lewandowskiego i spółce uda się wyjść z grupy nawet z pierwszego miejsca. Niestety, i tym razem boleśnie przekonaliśmy się o tym, jak nieprzewidywalny potrafi być sport. Pod wodzą Fernando Santosa panowie rozegrali bowiem niezbyt udane spotkania, a gdy Polski Związek Piłki Nożnej zdecydował się na zmianę selekcjonera z Portugalczyka na Michała Probierza... było już trochę za późno.

Polska powalczy z Walią o awans na Euro 2024. Robert Lewandowski nadzieją kibiców

Na reakcję Michała Probierza nie trzeba było długo czekać. Selekcjoner zdecydował się wprowadzić kilka ważnych zmian w kadrze. Dodatkowe powołanie otrzymał w sobotę 23 marca Paweł Wszołek. Zgrupowanie opuścił natomiast Dominik Marczuk, który dołączy w kolejnych dniach do reprezentacji U-21. Będzie on potrzebny kolegom z młodzieżowej drużyny - we wtorek zmierzą się oni z Bułgarią w ramach eliminacji do mistrzostw Europy U-21.