Lewandowski zareagował na wizytę Karola Nawrockiego. Nie mógł w to uwierzyć

Jakub Rzeźnicki

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami Karol Nawrocki pojawił się w niedzielę na Stadionie Śląskim w Chorzowie i aktywnie dopingował reprezentację Polski. Biało-Czerwoni stanęli na wysokości zadania i pokonali Finlandię 3:1. Tuż po zakończeniu spotkania prezydent odwiedził podopiecznych Jana Urbana w szatni. Nie mogło zatem zabraknąć pytania o to w trakcie konferencji prasowej. Do tematu odniósł się Robert Lewandowski. Jego riposta była krótka i brutalna.

Robert Lewandowski odniósł się do wizyty Karola Nawrockiego
Robert Lewandowski odniósł się do wizyty Karola NawrockiegoIGOR ZADECKI / STANISLAW KLEPKA / ARENA AKCJI/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Już kilka dni przed meczem Polski z Finlandią mówiło się o tym, że na Stadionie Śląskim w Chorzowie Biało-Czerwonych dopingował będzie Karol Nawrocki. Nowy prezydent RP w trakcie tego sezonu zdążył już pojawić się, chociażby na trybunach w meczu pomiędzy Lechią Gdańsk i Motorem Lublin, co wywołało niemałe poruszenie.

Karol Nawrocki wspierał Polaków w Chorzowie. Zdjęcia obiegły internet

Fotoreporterzy błyskawicznie uchwycili, jak z radości dopingował podopiecznych Jana Urbana w starciu z Finami, które zakończyło się dla nas szczęśliwym wynikiem 3:1. Gole strzelali Cash, Lewandowski i Kamiński.

W mediach, także w Hiszpanii wiele mówiło się na temat świetnych zawodów w wykonaniu "Lewego" i Kamińskiego. Sporo miejsca poświęcono również wizycie Karola Nawrockiego. Prezydent po końcowym gwizdku udał się do szatni Polaków. 

Roman Kosecki: Jan Urban odbudował atmosferę w reprezentacji Polski. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Lewandowski skomentował wizytę prezydenta w szatni. Zawrzało na konferencji

W trakcie konferencji prasowej jedno z pytań skierowanych do Roberta Lewandowskiego dotyczyło właśnie spotkania z prezydentem. Kapitan kadry wyglądał jednak na poirytowanego. Nie mógł uwierzyć, że dziennikarze pytali właśnie o tę sytuację, zamiast skupić się na przebiegu meczu.

Naprawdę to ma znaczenie dla Was? Dzięki
skomentował krótko Lewandowski

W mediach społecznościowych pod wspólnym zdjęciem Nawrockiego z Lewandowskim nie brakowało uszczypliwych komentarzy.

"Lewy z jakąś przesadną wylewnością nie oddaje tego uścisku", "Tylko oby bez premii", "Nie wyglądał na zadowolonego", "Litości…" - brzmiało tylko kilka z komentarzy pod nietypowym zdjęciem.

Dzięki zwycięstwu nad Finlandią Polacy przybliżyli się mocno do walki o awans na mundial. Biało-Czerwoni są na drugim miejsce w grupie, promującym grą w barażach o mistrzostwa świata.

Grupa mężczyzn ubranych elegancko, jeden z nich macha ręką i nosi szalik kibica z napisem Polska, pozostali także mają kibicowskie szaliki, wszyscy stoją za szybą w strefie oznaczonej numerem 10, w tle widoczne osoby robiące zdjęcia.
Karol Nawrocki na meczu reprezentacji PolskiMIKOLAJ BARBANELL / ARENA AKCJINewspix.pl
Piłkarz w szarej bluzie z numerem 9 na czerwonych spodenkach na stadionie podczas rozgrzewki, w tle rozmyta publiczność i fragment boiska.
Robert LewandowskiMarek Antoni IwanczukAFP
Mężczyzna w garniturze z czerwonym krawatem stoi na tle żołnierzy w mundurach oraz rozmaitych flag, na pierwszym planie wyraźny kontrast między osobą w eleganckim stroju a grupą wojskową w tle.
Prezydent RP Karol NawrockiFilip Naumienko/REPORTEREast News

