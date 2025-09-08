Lewandowski zareagował na wizytę Karola Nawrockiego. Nie mógł w to uwierzyć

Już kilka dni przed meczem Polski z Finlandią mówiło się o tym, że na Stadionie Śląskim w Chorzowie Biało-Czerwonych dopingował będzie Karol Nawrocki. Nowy prezydent RP w trakcie tego sezonu zdążył już pojawić się, chociażby na trybunach w meczu pomiędzy Lechią Gdańsk i Motorem Lublin, co wywołało niemałe poruszenie.

Karol Nawrocki wspierał Polaków w Chorzowie. Zdjęcia obiegły internet

Fotoreporterzy błyskawicznie uchwycili, jak z radości dopingował podopiecznych Jana Urbana w starciu z Finami, które zakończyło się dla nas szczęśliwym wynikiem 3:1. Gole strzelali Cash, Lewandowski i Kamiński.

W mediach, także w Hiszpanii wiele mówiło się na temat świetnych zawodów w wykonaniu "Lewego" i Kamińskiego. Sporo miejsca poświęcono również wizycie Karola Nawrockiego. Prezydent po końcowym gwizdku udał się do szatni Polaków.

Lewandowski skomentował wizytę prezydenta w szatni. Zawrzało na konferencji

W trakcie konferencji prasowej jedno z pytań skierowanych do Roberta Lewandowskiego dotyczyło właśnie spotkania z prezydentem. Kapitan kadry wyglądał jednak na poirytowanego. Nie mógł uwierzyć, że dziennikarze pytali właśnie o tę sytuację, zamiast skupić się na przebiegu meczu.

Naprawdę to ma znaczenie dla Was? Dzięki

W mediach społecznościowych pod wspólnym zdjęciem Nawrockiego z Lewandowskim nie brakowało uszczypliwych komentarzy.

"Lewy z jakąś przesadną wylewnością nie oddaje tego uścisku", "Tylko oby bez premii", "Nie wyglądał na zadowolonego", "Litości…" - brzmiało tylko kilka z komentarzy pod nietypowym zdjęciem.

Dzięki zwycięstwu nad Finlandią Polacy przybliżyli się mocno do walki o awans na mundial. Biało-Czerwoni są na drugim miejsce w grupie, promującym grą w barażach o mistrzostwa świata.

Karol Nawrocki na meczu reprezentacji Polski MIKOLAJ BARBANELL / ARENA AKCJI Newspix.pl

Robert Lewandowski Marek Antoni Iwanczuk AFP

Prezydent RP Karol Nawrocki Filip Naumienko/REPORTER East News