Lewandowski zareagował na wizytę Karola Nawrockiego. Nie mógł w to uwierzyć
Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami Karol Nawrocki pojawił się w niedzielę na Stadionie Śląskim w Chorzowie i aktywnie dopingował reprezentację Polski. Biało-Czerwoni stanęli na wysokości zadania i pokonali Finlandię 3:1. Tuż po zakończeniu spotkania prezydent odwiedził podopiecznych Jana Urbana w szatni. Nie mogło zatem zabraknąć pytania o to w trakcie konferencji prasowej. Do tematu odniósł się Robert Lewandowski. Jego riposta była krótka i brutalna.
Już kilka dni przed meczem Polski z Finlandią mówiło się o tym, że na Stadionie Śląskim w Chorzowie Biało-Czerwonych dopingował będzie Karol Nawrocki. Nowy prezydent RP w trakcie tego sezonu zdążył już pojawić się, chociażby na trybunach w meczu pomiędzy Lechią Gdańsk i Motorem Lublin, co wywołało niemałe poruszenie.
Karol Nawrocki wspierał Polaków w Chorzowie. Zdjęcia obiegły internet
Fotoreporterzy błyskawicznie uchwycili, jak z radości dopingował podopiecznych Jana Urbana w starciu z Finami, które zakończyło się dla nas szczęśliwym wynikiem 3:1. Gole strzelali Cash, Lewandowski i Kamiński.
W mediach, także w Hiszpanii wiele mówiło się na temat świetnych zawodów w wykonaniu "Lewego" i Kamińskiego. Sporo miejsca poświęcono również wizycie Karola Nawrockiego. Prezydent po końcowym gwizdku udał się do szatni Polaków.
Lewandowski skomentował wizytę prezydenta w szatni. Zawrzało na konferencji
W trakcie konferencji prasowej jedno z pytań skierowanych do Roberta Lewandowskiego dotyczyło właśnie spotkania z prezydentem. Kapitan kadry wyglądał jednak na poirytowanego. Nie mógł uwierzyć, że dziennikarze pytali właśnie o tę sytuację, zamiast skupić się na przebiegu meczu.
Naprawdę to ma znaczenie dla Was? Dzięki
W mediach społecznościowych pod wspólnym zdjęciem Nawrockiego z Lewandowskim nie brakowało uszczypliwych komentarzy.
"Lewy z jakąś przesadną wylewnością nie oddaje tego uścisku", "Tylko oby bez premii", "Nie wyglądał na zadowolonego", "Litości…" - brzmiało tylko kilka z komentarzy pod nietypowym zdjęciem.
Dzięki zwycięstwu nad Finlandią Polacy przybliżyli się mocno do walki o awans na mundial. Biało-Czerwoni są na drugim miejsce w grupie, promującym grą w barażach o mistrzostwa świata.