Lewandowski zareagował na polski transfer Barcelony. Wysłał wiadomość dla rodaczki

Coraz więcej Polaków w Barcelonie. Rekordowy transfer Ewy Pajor

We wtorek FC Barcelona oficjalnie ogłosiła pozyskanie 27-letniej Polki, za którą zapłacono około pół miliona euro. Zdaniem większości dziennikarzy mamy do czynienia pod tym względem z rekordem Bundesligi. Pajor podpisała umowę do końca czerwca 2027 roku i tym samym dołączyła w stolicy Katalonii do Roberta Lewandowskiego.