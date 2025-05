Lewandowski zapytany o rywalizację z Mbappe. Polak wybuchł śmiechem

To wszystko przełożyło się, na to, że Lewandowski "ruszał na przerwę" z przewagą czterech ligowych trafień nad Francuzem, a przed starciem 36. kolejki z Espanyolem to Mbappe był już na bardzo wyraźnym prowadzeniu, bo jego 28 strzelonych goli zapewniało mu bezpieczną trzypunktową zaliczkę nad "Lewym".

Lewandowski bez Pichichi? Reakcja mówi wszystko

- Dla nas najważniejsze było, żeby przypieczętować mistrzostwo. Wiadomo, że kontuzja wydarzyła się w trochę słabym momencie dla mnie, ale to jest piłka nożna, po coś to się dzieje. Ja kompletnie inaczej do tego podchodzę, samo to, że w tym momencie mam 25 bramek, jeszcze mamy 2 mecze, chociaż to będzie takie bardziej celebrowanie mistrzostwa - dodał, że trudno będzie wygrać to prestiżowe wyróżnienie na finiszu tego sezonu. ,