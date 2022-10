Lewandowski żałuje transferu do Barcelony? W Hiszpanii nie mają wątpliwości

W tym sezonie Katalończykom wiedzie się w kratkę. Przez chwilę byli nawet liderami La Liga, co nie zdarzyło im się od ponad dwóch lat, ale dziś znów są za plecami Realu Madryt. Wszystko z powodu porażki w El Clasisco (1-3), która pokazała, że na tym etapie piłkarze Xaviego Hernandeza nie są jeszcze w stanie rywalizować z "Królewskimi".

Bardziej rozczarowujące wyniki Barcelona notuje w Lidze Mistrzów, bo po remisie i porażce z Interem Mediolan jest już niemal jedną nogą poza tymi rozgrywkami.

- Ale Lewandowski rozumie, że jest to część procesu i jest przekonany, że Barcelona jest na dobrej drodze, by sięgać po najwyższe trofea. Oczywiście, że w Bayernie miałby łatwiej - podpisałby ostatni kontrakt i budował swoją legendę. Byłoby to dla niego jednak zbyt proste, więc wybrał bardziej ryzykowną drogę - dołączenie do rozpoczynającego się projektu Barcelony - czytamy w "Sport".

Według gazety Lewandowski doskonale wiedział, co czeka go w Katalonii. Wcześniej dokładnie zbadał sytuację, w jakiej znajduje się klub, ponieważ nie chciał nic pozostawiać przypadkowi. W tym wszystkim pomocne miały być dobre relacje prezesa Barcelony Joana Laporty z Pinim Zahavim, menedżerem Polaka. Także Xavi dokładnie przedstawił Lewandowskiemu rolę, w jakiej widzi go w zespole.

- Po trzech miesiącach Robert niczym nie jest zaskoczony, dzięki czemu też się nie niecierpliwi. Wie, że ten projekt wymaga czasu. Podpisał umowę na cztery lata i chcą ją wypełnić do ostatniego dnia. Ważniejsza dla niego i zespołu wydaje się La Liga, więc tak bardzo nie boli go ewentualne odpadnięcie z Ligi Mistrzów - pisze "Sport".

Na dwie kolejki przed końcem fazy grupowej Ligi Mistrzów Barcelona jest w bardzo trudnym położeniu. W środę podejmuje Bayern Monachium, ale spotkanie będzie miało już tylko prestiżowy wymiar, jeśli Inter Mediolan wcześniej pokona z Viktorię Pilzno (początek meczu w środę o godz. 18:45). Tylko strata punktów przez Włochów daje jeszcze Katalończykom szanse na wyjście z grupy.

Spotkanie FC Barcelona - Bayern Monachium w środę o godz. 21. Transmisja w Polsat Sport Premium 1 i na Polsat Box Go, relacja na Sport.Interia.pl.

