Lewandowski założył go na konferencję we Wrocławiu. Cena? Lepiej usiądźcie

Na przestrzeni ostatnich tygodni w życiu Roberta Lewandowskiego doszło do wielu kluczowych zmian. Na krótko po zdobyciu trzeciego mistrzostwa Hiszpanii w barwach FC Barcelona kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski ogłosił, że sezon 2025/2026 będzie jego ostatnim w roli zawodnika "Blaugrany".

"Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas ruszyć dalej. Wyjeżdżam z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Kilka dni później polski napastnik oficjalnie pożegnał się z kibicami na Camp Nou, a teraz cały świat z zapartym tchem czeka na ogłoszenie, w którym klubie będziemy oglądać Lewandowskiego w przyszłym sezonie. Jedno jest jednak pewne - bez względu na to, w jakiej drużynie przyjdzie mu występować, w najbliższej przyszłości "Lewy" nie zrezygnuje z gry w biało-czerwonych barwach.

Robert Lewandowski z zegarkiem wartym krocie

W czwartek 28 maja kapitan "Biało-Czerwonych" zameldował się we Wrocławiu, gdzie trwa zgrupowanie kadry przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Nigerią. Na popołudniowej konferencji prasowej były już gracz Barcelony zjawił się w towarzystwie selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana.

Na pytania dziennikarzy doświadczony napastnik odpowiadał w stroju kadrowym, jednak w oczy rzucało się akcesorium, które dumnie błyszczało na nadgarstku piłkarza. Trzeba przyznać, że Lewandowski mocno zaszalał, bo cena zegarka, który miał na sobie, może zwalić z nóg.

Wybór kapitana naszej kadry padł na zegarek Patek Philippe Aquanaut "Luce" Annual Calendar. Ma on niebiesko-szary pasek, zapięcie w kolorze różowego złota, niebiesko-szarą tarczę. Cyfry, podobnie jak wskazówki, wykonane są w kolorze różowego złota z białą powłoką luminescencyjną. Cena takiego akcesorium na oficjalnej stronie marki Patek Philippe wynosi 313,6 tys. złotych.

Robert Lewandowski na konferencji z zegarkiem wartym fortunę PIOTR KUCZA/FOTOPYK Newspix.pl

Lewandowski do rodziny w Hiszpanii dołączy dopiero za kilka dni. 31 maja reprezentacja Polski zmierzy się w meczu towarzyskim z drużyną narodową z Ukrainy na Tarczyński Arena we Wrocławiu, a trzy dni później na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się spotkanie z Nigerią.

Robert Lewandowski Beata Zawadzka East News

Robert Lewandowski w barwach reprezentacji Polski Beata Zawadzka/East News East News

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News





Robert Lewandowski: Moja przyszłość w kadrze będzie zależała również od tego, jaki klub wybiorę. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport