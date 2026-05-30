Lewandowski założył go na konferencję we Wrocławiu. Cena? Lepiej usiądźcie

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Robert Lewandowski w czwartek zameldował się we Wrocławiu, gdzie trwa zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami z Ukrainą i Nigerią. Kapitan naszej kadry wziął udział w pierwszej konferencji prasowej, a w oczy rzucał się zegarek, który dumnie błyszczał na jego nadgarstku. Za takie "cacko" trzeba sporo zapłacić.

Robert Lewandowski w drogim zegarku na konferencji prasowej we Wrocławiu
Robert Lewandowski w drogim zegarku na konferencji prasowej we WrocławiuPIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PL, Antoni Dec/Arena AkcjiNewspix.pl

Na przestrzeni ostatnich tygodni w życiu Roberta Lewandowskiego doszło do wielu kluczowych zmian. Na krótko po zdobyciu trzeciego mistrzostwa Hiszpanii w barwach FC Barcelona kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski ogłosił, że sezon 2025/2026 będzie jego ostatnim w roli zawodnika "Blaugrany".

"Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas ruszyć dalej. Wyjeżdżam z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Kilka dni później polski napastnik oficjalnie pożegnał się z kibicami na Camp Nou, a teraz cały świat z zapartym tchem czeka na ogłoszenie, w którym klubie będziemy oglądać Lewandowskiego w przyszłym sezonie. Jedno jest jednak pewne - bez względu na to, w jakiej drużynie przyjdzie mu występować, w najbliższej przyszłości "Lewy" nie zrezygnuje z gry w biało-czerwonych barwach. 

Lewandowski wybrał tanie linie lotnicze. Nie spodziewał się, co zastanie na pokładzie

Robert Lewandowski z zegarkiem wartym krocie

W czwartek 28 maja kapitan "Biało-Czerwonych" zameldował się we Wrocławiu, gdzie trwa zgrupowanie kadry przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Nigerią. Na popołudniowej konferencji prasowej były już gracz Barcelony zjawił się w towarzystwie selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana.

Na pytania dziennikarzy doświadczony napastnik odpowiadał w stroju kadrowym, jednak w oczy rzucało się akcesorium, które dumnie błyszczało na nadgarstku piłkarza. Trzeba przyznać, że Lewandowski mocno zaszalał, bo cena zegarka, który miał na sobie, może zwalić z nóg.

Wybór kapitana naszej kadry padł na zegarek Patek Philippe Aquanaut "Luce" Annual Calendar. Ma on niebiesko-szary pasek, zapięcie w kolorze różowego złota, niebiesko-szarą tarczę. Cyfry, podobnie jak wskazówki, wykonane są w kolorze różowego złota z białą powłoką luminescencyjną. Cena takiego akcesorium na oficjalnej stronie marki Patek Philippe wynosi 313,6 tys. złotych. 

Piłkarz w białej sportowej bluzie udziela wypowiedzi podczas konferencji prasowej, siedząc przy mikrofonie na tle ściany z logotypami sponsorów.
Robert Lewandowski na konferencji z zegarkiem wartym fortunęPIOTR KUCZA/FOTOPYK Newspix.pl

Lewandowski do rodziny w Hiszpanii dołączy dopiero za kilka dni. 31 maja reprezentacja Polski zmierzy się w meczu towarzyskim z drużyną narodową z Ukrainy na Tarczyński Arena we Wrocławiu, a trzy dni później na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się spotkanie z Nigerią.

Lewandowska oficjalnie ogłasza decyzję Hiszpanom. To już ostateczne

Piłkarz ubrany w czerwoną koszulkę reprezentacji Polski z numerem 9 stoi na stadionie, otoczony przez kolegów z drużyny oraz fotografów, wokół widać trybuny i światła stadionu, na twarzach zawodników widać radość i dumę po zakończonym meczu.
Robert LewandowskiBeata ZawadzkaEast News
Piłkarz w czerwonej koszulce reprezentacji Polski wykonuje gest dłonią w kierunku ust. Na stroju widoczny jest herb Polski oraz opaska kapitana. W tle rozmyci zawodnicy i fragment stadionu.
Robert Lewandowski w barwach reprezentacji PolskiBeata Zawadzka/East NewsEast News
piłkarz w białej koszulce z orłem i numerem 9, zakłada opaskę na głowę, ma kaptańską opaskę na ramieniu
Robert LewandowskiGrzegorz Wajda/REPORTEREast News


Robert Lewandowski: Moja przyszłość w kadrze będzie zależała również od tego, jaki klub wybiorę. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja