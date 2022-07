Lewandowski zakończył udział w El Clasico po 45 minutach

"El Clasico" było dla Lewandowskiego pierwszym meczem w nowych barwach. Choć to tylko sparing, prestiż tego spotkania jest ogromny.

Robert Lewandowski zadebiutował w FC Barcelona

Polak pojawił się w wyjściowym składzie, a linię ataku stworzył z Raphinha i Ansu Fatim. W 11. minucie kapitan naszej reprezentacji oddał pierwszy groźny strzał w nowym zespole. Lewandowski pokazał to, do czego przyzwyczaił w ostatnich latach: bardzo zdecydowanie ruszył do prostopadłej piłki, odepchnął Davida Alabę, po czym uderzył w kierunku bramki strzeżonej przez Courtoisa. Belg stał blisko krótszego słupka i poradził sobie z tym strzałem.

Na przestrzeni pierwszej połowy Polak jeszcze kilkukrotnie otrzymywał podania w pobliżu strefy obronnej Realu. Nie miał jednak 100-procentowej okazji do strzelenia gola. Na debiutanckie trafienie musi więc jeszcze poczekać.

Do przerwy "Duma Katlonii" prowadziła 1-0 po bramce Raphinhi z 27. minuty. Spotkanie Real Madryt - FC Barcelona można oglądać na antenie Polsatu Sport.

Jakub Żelepień, Interia