Robert Lewandowski piłkarzem Paris Saint-Germain? To bez wątpienia byłby jeden z największych hitów tego okienka transferowego. Jak twierdzi portal Get French Football News, powołując się na źródła związane z PSG, pierwsze kroki w kierunku tych przenosin miały zostać poczynione.

Robert Lewandowski w PSG? Mbappe kluczowy

W ostatni weekend bowiem Pini Zahavi, agent piłkarza, miał spotkać się z przedstawicielami zarządu klubu ze stolicy Francji. W trakcie tej rozmowy Zahavi miał zaoferować usługi dwóch swoich podopiecznych, graczy Bayernu Monachium - Lewandowskiego oraz Francuza Kingsleya Comana.



Według GFFN do całej konwersacji doszło dlatego, że PSG zaczęło usilnie szukać ewentualnego zastępstwa za Kyliana Mbappe - i to od jego obecności w klubie w przyszłym sezonie zależy, czy paryżanie faktycznie spróbują sięgnąć po któregoś z wymienionych piłkarzy.



Od dłuższego czasu mówi się bowiem o odejściu Mbappe do Realu Madryt, a najnowsze doniesienia sugerują, że "Królewscy" złożyli za niego astronomicznie wysoką ofertę. Sam napastnik jest ponoć zdecydowany na zmianę barw i to stawia PSG w niekomfortowej sytuacji, ponieważ z jednej strony klub chce zatrzymać swoją gwiazdę, z drugiej strony istnieją obawy, że w przyszłości odejdzie ona za darmo po tym, jak jej kontrakt wygaśnie.

Robert Lewandowski także byłby skłonny do transferu?

Doniesienia z Niemiec wskazują z kolei na to, że Robert Lewandowski też jest obecnie niezadowolony ze swojej sytuacji w Bayernie - snajper ma żal do klubu, że ten jeszcze nie podjął próby negocjowania z nim nowego kontraktu, za to wiele wskazuje na to, że chce go zastąpić przyszłego lata Erlingiem Haalandem.



PSG to już kolejny klub, z którym miałby rozmawiać Zahavi. Wcześniej pojawiły się prasowe doniesienia na temat tego, że kontaktował się on z londyńska Chelsea w sprawie wykupienia Lewandowskiego.

