Lewandowski zagra we Włoszech? Sensacyjna wiadomość, klub zrobił pierwszy krok

W najlepsze trwa sezon piłkarski 2025/2026. Siedem występów w barwach Barcelony zdążył zanotować Robert Lewandowski. Napastnik jest rotowany z Ferranem Torresem, lecz mimo to strzelił już cztery gole. Ostatni z nich, z Realem Sociedad (2:1) w miniony weekend przeważył o zwycięstwie i bardzo ważnych trzech punktach do ligowej tabeli. Dzięki temu rezultatowi "Duma Katalonii" awansowała na pierwsze miejsce i ma jeden punkt więcej od Realu Madryt.

Swoją dyspozycją Polak chcę pokazać, że zasługuję na nową umowę z klubem. Aktualna wygasa z końcem tego sezonu, a do tej pory nie otrzymał żadnej oferty pozostania na dłużej. Jak przekazał niedawno hiszpański "Sport" Lewandowskiemu ma zależeć na dalszej grze w zespole.

Taki stan rzeczy może się jednak niebawem zmienić, ponieważ w przypadku zwlekania z decyzją Barcelony dot. przedłużenia kontraktu z napastnikiem wdo gry mogą włączyć się inne kluby.

Co ciekawe, z otoczeniem Polaka, a dokładniej z agentem, Pinim Zahavim skontaktował się już dyrektor sportowy jednego z wielkich włoskich klubów. Jak przekazał dziennikarz Luca Cohen, chodzi o AC Milan i Igliego Tare. Rozmowy miały dotyczyć "zrozumienia sytuacji przyszłości Polaka".

Milan interesuje się Lewandowskim, już wieszczą hit

Jak piszę serwis milannews24.com transfer Lewandowskiego byłby spełnieniem marzeń. Do tego podkreśla się ambicję, jakie w ostatnim czasie ma AC Milan.

- Zainteresowanie Robertem Lewandowskim z pewnością nie jest błahostką, ale autentycznym marzeniem transferowym, które świadczy o odnowionych ambicjach AC Milan - czytamy.

W Polaku Włosi widzą idealnie uzupełnienie kadry. Zdaniem portalu pozyskanie napastnika pozwoliłoby na większe wykorzystanie siły skrzydłowych, Rafaela Leao i Christiana Pulisica.

- Zakontraktowanie zawodnika takiego jak Lewandowski zapewniłoby Massimiliano Allegriemu wyjątkowego snajpera, zdolnego do maksymalizacji skuteczności w ataku i wykorzystania decydującego wkładu Pulisica i Leao - napisano.

Przeszkodą do ewentualnych przenosin Lewandowskiego mogą być wysokie zarobki. Według wielu źródeł aktualnie może on liczyć na 26 milionów euro rocznie.

