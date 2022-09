Lewandowski zachwycił zauroczoną fankę. Wystarczyła chwila. "Mam to!"

Robert Lewandowski robi furorę w barwach FC Barcelona, a fani błyskawicznie oszaleli na jego punkcie. Nic w tym dziwnego, wszak Polak w ośmiu pierwszych meczach w nowym klubie strzelił 11 goli i zanotował dwie asysty.

Podczas gdy Anna Lewandowska zabawia w Paryżu, zachwycając swoim outfitem , "Lewy" wraz z kolegami z szatni przygotowuje się do meczu z Mallorcą. W czasie jazdy luksusowym bentleyem - o którym swego czasu było głośno w całej Hiszpanii - nasz napastnik został zaczepiony przez influencerkę o imieniu Raquel. To znana w Hiszpanii fanka FC Barcelona, która swoją miłością do klubu z Camp Nou dzieli się z innymi w mediach społecznościowych.

Zachwycona fanka "zaczepiła" Roberta Lewandowskiego. "Dziś poznaliśmy, czym jest szczęście"

Dziewczyna jest aktywna między innymi na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad sto tysięcy osób oraz na Tik Toku, gdzie wygenerowała już ponad 12 milionów polubień.

Ostatnie z nich zdobyła publikując nagranie z Robertem Lewandowskim w roli głównej. Polak złożył jej autograf na koszulce ze swoim nazwiskiem, a następnie zapozował do wspólnej fotografii. "Mam to" - napisała Raquel w filmiku na Tik Toku.

W komentarzach pod nagraniem kibice cieszą się wspólnie z Raquel jej szczęściem oraz doceniają zachowanie "Lewego". "Dziś poznaliśmy, czym jest szczęście", "Uwielbiam Twój uśmiech", "Lewandowski jest wielki" - czytamy w sekcji komentarzy.

