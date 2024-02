Lewandowski zabrał żonę i córki w wyjątkowe miejsce. "Pierwszy raz"

Robert Lewandowski od wielu już lat zaliczany jest do grona najlepszych piłkarzy świata. Kapitan reprezentacji Polski zdecydowanie bardziej imponujące sukcesy odnosił do tej pory w piłce klubowej, przez wiele lat brylował on bowiem w lidze niemieckiej, występując w barwach Borussii Dortmund i Bayernu Monachium. Latem 2022 roku "Lewy" opuścił jednak Bawarię i przeniósł się do słonecznej Katalonii, gdzie zasilił szeregi klubu FC Barcelona.