Spotkaniami takimi jak to z Newcastle Robert Lewandowski zdecydowanie nie przekonuje kierownictwa FC Barcelona, by klub zaproponował mu przedłużenie umowy. Kapitan reprezentacji Polski sam jednak nie jest zdecydowany, czy chce dalej grać dla "Dumy Katalonii".

W rozmowie z "The Athletic" jasno wyraził swoje wątpliwości. - Muszę poczuć to coś. Na razie nie mogę nic powiedzieć, bo nie jestem nawet w pięćdziesięciu procentach pewien, w którą stronę chcę iść. Nie jest to odpowiedni moment - stwierdził napastnik.

Robert Lewandowski przemówił ws. przyszłości. Jasny sygnał dla Barcelony

Ze słów Joana Laporty można było jednak wprost wyczytać, że chce on, aby Lewandowski pozostał w Barcelonie. Czy pójdą za tym konkretne czyny? Sam Lewandowski postanowił przerwać milczenie. Nadał przy tym wymowną wiadomość dla kierownictwa klubu z Camp Nou.

Nawet teraz czuję się bardzo dobrze. Wiadomo, że ludzie będą rozmawiać o moim wieku. Nie interesuje mnie to. Łatwo jest tłumaczyć wiekiem, gdy coś nie wychodzi, ale to nie jest prawda. Widzę w treningach dzień po meczach, że wciąż jestem na wysokim poziomie. Jestem wciąż napastnikiem, który pressuje najmocniej w klubie, a może nawet i w całej lidze

- Jestem tego pewny, że będę w stanie grać na wysokim poziomie też w następnym sezonie. Starzenie się nie oznacza, że nagle spadnę fizycznie o 50 procent. 10 procent, może 15 może się zdarzyć, ale na ten moment wciąż czuję się bardzo dobrze - dodał napastnik, sugerując, że jest gotowy, by karierę kontynuować w Barcelonie.

Jasnej deklaracji ws. chęci, bądź ich braku na pozostanie w ekipie "Blaugrany" zabrakło, jednak spore grono cules chciałoby, aby polski snajper parafował nową umowę. Nawet, jeśli miałby być tylko rezerwowym.

Robert Lewandowski PAUL ELLIS AFP

Hansi Flick MATTHIEU MIRVILLE AFP

Robert Lewandowski celebrujący gola GONGORA AFP

