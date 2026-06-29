Lewandowski zabrał głos ws. nowego klubu. Jedno zdanie. Wymowny dźwięk w tle

Czteroletnia przygoda Roberta Lewandowskiego z Barceloną dobiegła końca już jakiś czas temu. W barwach "Dumy Katalonii" zdobył łącznie trzy mistrzostwa Hiszpanii, trzy Superpuchary oraz jeden Puchar Króla. W swoim debiutanckim sezonie wywalczył też koronę króla strzelców La Liga.

Saga transferowa związana z przyszłością Polaka trwała od wielu tygodni. Dużo mówiło się o zainteresowaniu klubów z Arabii Saudyjskiej czy też Juventusu. Ostatecznie wybór padł na lukratywną ofertę, która napłynęła zza oceanu, a konkretnie z Chicago Fire.

Polak kilkanaście dni temu odwiedził Chicago, a w niedzielę na temat kontraktu pisał włoski dziennikarz Fabrizio Romano, który napisał na portalu "X" swoje słynne zdanie: "here we go".

W poniedziałek (29 czerwca) klub oficjanie ogłosił, że Lewandowski został nowym piłkarzem "Strażaków". - Robert Lewandowski przyjeżdża do Chicago. Podpisaliśmy kontrakt z globalną ikoną piłki nożnej i najlepszym strzelcem wszech czasów reprezentacji Polski - czytamy w komunikacie.

Tak Lewandowski przywitał się z Chicago Fire

Chwilę później także Lewandowski zabrał głos w swoich mediach społecznościowych. - Cześć Chicago Fire - napisał i opublikował krótkie nagranie w czerwonej koszulce klubu z "Wietrznego Miasta".

Do nagrania dołączona jest muzyka, która kojarzy z koszykarską legendą Chicago Bulls - Michalem Jordanem i filmem "Kosmiczny Mecz".

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Lewandowski jest kolejnym Polakiem, który założy trykot Chicago Fire. W przeszłości w tym zespole występowali Roman Kosecki, Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny, Tomasz Frankowski czy Przemysław Frankowski.

Obecnie w lidze MLS trwa przerwa, która związana jest z mundialem. Rozgrywki zostaną wznowione 17 lipca. Wówczas może nastąpić potencjalny debiut Lewandowskiego. Jego zespół zmierzy się tego dnia z Vancouver Whitecaps. "Strażacy" aktualnie zajmują trzecią pozycję w tabeli konferencji wschodniej. Strata do lidera - Nashville SC wynosi siedem punktów.

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski Photo by URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski Beata Zawadzka East News





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