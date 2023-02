Robert Lewandowski nie bez powodu zaliczany jest do grona najlepszych piłkarzy świata. 34-latek przez ostatnie lata brylował w Niemczech, występując w barwach Borussi Dortmund i Bayernu Monachium. Gdy wreszcie zdobył wszystkie możliwe trofea, zakończył swoją przygodę z niemieckim futbolem i przeniósł się do Hiszpanii. Choć szeregi FC Barcelony zasilił stosunkowo niedawno, już zalicza się go do grona kluczowych zawodników katalońskiego klubu. Nic w tym dziwnego - Polak jest obecnie liderem klasyfikacji strzelców La Liga i z meczu na mecz cieszy się coraz większą sympatią wśród hiszpańskich kibiców.