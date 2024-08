Lewandowski zabrał głos po meczu z Valencią. I od razu takie słowa, niedosyt Polaka

Na pojedynek pomiędzy Valencią a FC Barcelona czekali nie tylko mieszkańcy stolicy Katalonii . Rozpoczęcia trzeciego sezonu Roberta Lewandowskiego w barwach "Blaugrany" z podekscytowaniem śledzili również piłkarscy kibice z kraju nad Wisłą. Już wiadomo, że będzie on dla niego wyjątkowy, ponieważ po kilku latach przerwy doświadczony napastnik ponownie połączył siły z Hansim Flickiem. Obaj z sukcesami współpracowali wcześniej w Bayernie Monachium .

"Wiemy, że Hansi Flick wymaga, abyśmy, gdy coś robimy, robili to na 100 proc. Jeśli chodzi o taktykę, prawdopodobnie coś zmieniło się w grze zespołu w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ale z nowym trenerem jest to normalne i mam nadzieję, że razem uda nam się osiągnąć nasze cele. Musimy zrobić kilka rzeczy lepiej niż w zeszłym roku" - zapowiadał niedawno "Biało-Czerwony" na łamach Kickera .

Robert Lewandowski zadowolony ze zwycięstwa. Jest jedno „ale”

W spotkaniu inaugurującym zmagania FC Barcelona w La Lidze już było widać pierwsze efekty pracy niemieckiego szkoleniowca. Nie miał on do dyspozycji wszystkich najważniejszych zawodników, ale pomimo tego wywiózł trzy punkty z trudnego terenu. Spora w tym zasługa Roberta Lewandowskiego. Polak strzelił dwie ważne bramki i przyczynił się do udanego powrotu swojej ekipy ze stanu 0:1. Po ostatnim gwizdku snajper udzielił wypowiedzi portalowi "sport.es". Ze słów doświadczonego futbolisty można wyczuć pewien niedosyt.