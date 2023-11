Lewandowski zabrał głos po meczu. Polak ma już dość, wytknął to wprost

Robert Lewandowski zabrał głos po wygranym przez FC Barcelona 2:1 meczu z Deportivo Alaves. Reprezentant Polski zdobył oba gole dla swojej drużyny, stając się jej bohaterem, a po spotkaniu miał sporo do zarzucenia całemu zespołowi. 35-latek zwrócił uwagę, że najwięcej problemów sprawia "Dumie Katalonii" odpowiednie nastawienie mentalne. Odniósł się także do problemów fizycznych mając nadzieję, że wszystko to zostanie wyeliminowane już po przerwie reprezentacyjnej.