Lewandowski zabawił się z rywalem. Ależ trafienie. Oto co zrobił [WIDEO]

Paweł Nowak

Paweł Nowak

W sobotę 7 lutego FC Barcelona na własnym stadionie podejmuję ekipę RCD Mallorca. W pierwszym składzie mecz rozpoczął Robert Lewandowski. Hansi Flick nie pożałował swojej decyzji, bowiem już w 30. minucie Polak wpisał się na listę strzelców. W polu karnym rywali pokazał, dlaczego jest jednym z najlepszych napastników na świecie.

Piłkarz w granatowo-bordowym stroju z numerem 9 oddaje strzał na bramkę w sytuacji podbramkowej, na murawie leży bramkarz oraz obrońca drużyny przeciwnej, w prawym górnym rogu znajduje się zbliżenie powtórki momentu przewrócenia się piłkarza drużyny pr...
Robert Lewandowski kolejny wpisał się na listę strzelcówhttps://x.com/ELEVENSPORTSPLmateriał zewnętrzny

Od pięciu spotkań FC Barcelona jest niepokonana. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka bez większych problemów pokonał Slavię Praga, Real Oviedo, Kopenhagę, Elche oraz Albacete. Swój udział w tych meczach miał Robert Lewandowski, który aż cztery z nich rozpoczynał w pierwszym składzie.

    W sobotę "Duma Katalonii" stanęła przed kolejnym wyzwaniem. Na Spotify Camp Nou pojawiła się Mallorca. Niemiecki szkoleniowiec kolejny raz zaufał naszemu reprezentantowi i posłał go do gry od początku. Na trafienie Polaka nie trzeba było długo czekać. Swój dorobek strzelecki w aktualnym sezonie powiększył już w 30. minucie.

    Lewandowski z kolejnym golem. Ależ to zrobił

    Z okolic 16 metra uderzał Marcus Rashford, lecz piłka odbiła się od defensora ekipy rywali oraz Daniego Olmo. Całe zamieszanie wykorzystał właśnie Lewandowski. Ten opanował piłkę, spokojnie obrócił się w kierunku bramki i po dryblingu skierował futbolówkę do siatki. W ten sposób Barcelona wygrywała 1:0.

    Dla 37-latka było to już 10 trafienie w rozgrywkach LaLiga. Możliwe, że na tym się nie zatrzyma, bowiem rywalizacja potrwa jeszcze 45 minut. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia można śledzić w serwisie Interii Sport.

    Piłkarz w granatowo-bordowej koszulce z nazwiskiem Lewandowski i numerem 9, unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu na tle rozmazanej widowni stadionu.
    Robert LewandowskiLLUIS GENEEast News
    Piłkarz w koszulce w barwach klubu FC Barcelona unosi rękę do czoła i patrzy przed siebie, otwierając usta jakby dawał wskazówki lub wołał do kogoś podczas meczu, w tle rozmyta publiczność stadionu.
    Robert Lewandowski JOAN MONFORTEast News
    Piłkarz FC Barcelony w oficjalnym stroju meczowym z charakterystycznym logotypem na piersi unosi ramiona do góry, na pierwszym planie, na tle stadionu; w pobliżu widoczny rywal w białym stroju.
    Robert LewandowskiJOSEP LAGOAFP

