Lewandowski z żoną we Włoszech. Od ceny kreacji Anny może rozboleć głowa

Podczas gdy kibice z całego świata z niecierpliwością oczekują na to, aż Robert Lewandowski ogłosi swój kolejny klub, kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski zdaje się zbyt mocno przejmować swoją przyszłością. Napastnik po krótkiej wizycie w Stanach Zjednoczonych i spotkaniem z przedstawicielami Chicago Fire ponownie spakował walizki i opuścił Hiszpanię. Tym razem udał się do słonecznej Italii w towarzystwie swojej małżonki, Anny Lewandowskiej.

Trenerka fitness i piłkarz zameldowali się w Mediolanie, gdzie odbył się pokaz Dolce & Gabbana. Zakochani najnowsze kreacje włoskiego domu mody Lewandowscy oglądali z pierwszego rzędu, a obok nich zasiadł m.in. znany włoski aktor i piosenkarz, Michele Morrone.

Polska para od razu przyciągnęła uwagę. Na tę okazję Robert ubrał jasną koszulę bez rękawów, zestawioną z burgundowymi spodniami oraz eleganckimi mokasynami. Na równie sporo szaleństwa pozwoliła sobie Anna, która postawiła na... prześwitującą sukienkę ozdobioną subtelnym kwiatowym motywem. Ten dokładny model od Dolce & Gabbana kosztuje ponad 5,6 tys. dolarów, a więc ponad 20 tys. złotych.

Robert i Anna Lewandowscy na pokazie Dolce & Gabbana Jacopo Raule Getty Images

Świat czeka na ogłoszenie kolejnego klubu Roberta Lewandowskiego

Tymczasem trwa zacięta dyskusja na temat sportowej przyszłości Roberta Lewandowskiego. Polski snajper po wielu latach gry w Borussi Dortmund i Bayernie Monachium w 2022 roku opuścił Niemcy i zdecydował się na grę w barwach FC Barcelona. Teraz, po czterech latach występów w La Liga, "Lewy" przestał być zawodnikiem "Blaugrany" i wszystko wskazuje na to, że już wkrótce rozpocznie kolejny etap swojej kariery i zdecyduje się na współpracę z klubem spoza Europy.

Po wizycie w Chicago mówi się, że to właśnie klub Chicago Fire jest najbliżej podpisania kontraktu z Polakiem, w grze jednak wciąż pozostaje kilku mocnych "zawodników", w tym m.in. kluby z Arabii Saudyjskiej i Kataru.

Anna i Robert Lewandowscy Christian Charisius AFP

Anna i Robert Lewandowscy Xavier Bonilla/NurPhoto AFP

Robert Lewandowski ADRIAN SLAZOK East News





Czy Neymar zagra na mundialu? "Jego występ traktowałbym w formie anegdoty". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport