Lewandowski z żoną we Włoszech. Od ceny kreacji Anny może rozboleć głowa

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Robert Lewandowski po wizycie w Stanach Zjednoczonych nie zabawił w Hiszpanii długo. Teraz kapitan "Biało-Czerwonych" niespodziewanie spakował walizki i wraz ze swoją małżonką wybrał się do Włoch, gdzie odbył się pokaz Dolce & Gabbana. Anna od razu przyciągnęła uwagę swoją stylizacją. Za tę musiała jednak sporo zapłacić.

Anna i Robert Lewandowscy na pokazie Dolce & Gabbana
Anna i Robert Lewandowscy na pokazie Dolce & GabbanaJacopo RauleGetty Images

Podczas gdy kibice z całego świata z niecierpliwością oczekują na to, aż Robert Lewandowski ogłosi swój kolejny klub, kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski zdaje się zbyt mocno przejmować swoją przyszłością. Napastnik po krótkiej wizycie w Stanach Zjednoczonych i spotkaniem z przedstawicielami Chicago Fire ponownie spakował walizki i opuścił Hiszpanię. Tym razem udał się do słonecznej Italii w towarzystwie swojej małżonki, Anny Lewandowskiej.

Trenerka fitness i piłkarz zameldowali się w Mediolanie, gdzie odbył się pokaz Dolce & Gabbana. Zakochani najnowsze kreacje włoskiego domu mody Lewandowscy oglądali z pierwszego rzędu, a obok nich zasiadł m.in. znany włoski aktor i piosenkarz, Michele Morrone.

Polska para od razu przyciągnęła uwagę. Na tę okazję Robert ubrał jasną koszulę bez rękawów, zestawioną z burgundowymi spodniami oraz eleganckimi mokasynami. Na równie sporo szaleństwa pozwoliła sobie Anna, która postawiła na... prześwitującą sukienkę ozdobioną subtelnym kwiatowym motywem. Ten dokładny model od Dolce & Gabbana kosztuje ponad 5,6 tys. dolarów, a więc ponad 20 tys. złotych. 

Para pozująca razem; mężczyzna ubrany w jasnoniebieską koszulę i ciemne spodnie oraz kobieta w długiej, prześwitującej sukni z motywem kwiatowym, czarnych okularach i z czarną torebką w ręku.
Robert i Anna Lewandowscy na pokazie Dolce & GabbanaJacopo RauleGetty Images

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Świat czeka na ogłoszenie kolejnego klubu Roberta Lewandowskiego

Tymczasem trwa zacięta dyskusja na temat sportowej przyszłości Roberta Lewandowskiego. Polski snajper po wielu latach gry w Borussi Dortmund i Bayernie Monachium w 2022 roku opuścił Niemcy i zdecydował się na grę w barwach FC Barcelona. Teraz, po czterech latach występów w La Liga, "Lewy" przestał być zawodnikiem "Blaugrany" i wszystko wskazuje na to, że już wkrótce rozpocznie kolejny etap swojej kariery i zdecyduje się na współpracę z klubem spoza Europy.

Po wizycie w Chicago mówi się, że to właśnie klub Chicago Fire jest najbliżej podpisania kontraktu z Polakiem, w grze jednak wciąż pozostaje kilku mocnych "zawodników", w tym m.in. kluby z Arabii Saudyjskiej i Kataru. 

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Elegancko ubrany mężczyzna w czerwonym garniturze oraz kobieta w czarnej sukni pozują razem na tle czerwonej ścianki z logotypami i napisami związanymi z wydarzeniem.
Anna i Robert LewandowscyChristian Charisius AFP
Anna i Robert Lewandowscy
Anna i Robert LewandowscyXavier Bonilla/NurPhoto AFP
Uśmiechnięty mężczyzna w jasnej bluzie na tle intensywnie czerwonego, rozmytego tła.
Robert LewandowskiADRIAN SLAZOKEast News


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