Lewandowski z zaległą Złotą Piłką? Nagła deklaracja Polaka, co za scenariusz

Robert Lewandowski to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych napastników ostatniej dekady - i mimo, że Polak w trakcie swej kariery wspinał się na futbolowe wyżyny, to nigdy nie został nagrodzony Złotą Piłką, choć dwukrotnie, w 2020 oraz 2021 roku, zdawał się być szczególnie blisko zgarnięcia tego prestiżowego wyróżnienia. "Gdybym cztery lata później otrzymał Złotą Piłkę 2020, to nie czułbym się urażony. Przyjąłbym ją" - zadeklarował jasno "Lewy" w jednym z najnowszych wywiadów. Czy ten scenariusz mógłby się ziścić?