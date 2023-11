FC Barcelona zmierzy się z Rayo Vallecano w sobotę 25 listopada o godzinie 14:00. Okazuje się, że wszyscy jej kapitanowie mogą nie wyjść na boisko od pierwszej minuty. To by oznaczało, że opaska może trafić na ramię... najbardziej doświadczonego Roberta Lewandowskiego .

Barcelona bez czterech kapitanów? Lewandowski z szansą na opaskę

Wiemy już na pewno, że Marc-Andre ter Stegen nie będzie mógł stanąć między słupkami " Dumy Katalonii " w meczu przeciwko Rayo Vallecano z powodu bólu pleców. Niemca na to spotkanie zastąpi Inaki Pena .

Frenkie de Jong jest już rzekomo gotowy do gry, ale jego występ od pierwszej minuty, zważywszy na to, że Holender ma za sobą długi proces powrotu do zdrowia, również stoi pod dużym znakiem zapytania.