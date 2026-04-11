Lewandowski z ofertą od Barcelony, jest konkret. Padła kluczowa data

Robert Lewandowski przez niespełna cztery dotychczasowe sezony spędzone w Katalonii pozostawał kluczową postacią w FC Barcelona - teraz jednak stanął on na swoistym rozdrożu, bowiem jego dotychczasowa umowa z "Blaugraną" wygaśnie wraz z końcem czerwca.

Przyszłość napastnika wciąż pozostaje niejasna, zwłaszcza że 37-latek znalazł się na celowniku licznych drużyn. Ze strony "Barcy" przez długi czas brakowało przy tym konkretów dotyczących nowej oferty kontraktu dla "Lewego", ale wygląda na to, że nastąpił swoisty przełom.

Jest oferta Barcelony dla Lewandowskiego. Najbliższe tygodnie będą kluczowe

Jak bowiem informuje Roger Torello, dziennikarz "Mundo Deportivo", agent Polaka, Pini Zahavi, odwiedził w upływającym tygodniu Barcelonę i wysłuchał konkretnej propozycji ze strony FCB.

Ta ma oferować kapitanowi reprezentacji Polski roczną prolongatę, ale przy zdecydowanie niższych niż dotychczas zarobkach. Piłkarz miałby w tym przypadku wystosować odpowiedź do końca bieżącego miesiąca, a w międzyczasie skonsultować zaprezentowaną mu opcję z bliskimi.

Torello wspomina bowiem, że rodzina Lewandowskich ceni sobie bardzo życie w Katalonii. Jednocześnie jednak nie sposób tu przejść całkiem obojętnie wobec zainteresowania innych drużyn.

Wedle licznych doniesień "Lewy" znalazł się na celowniku chociażby Milanu czy Juventusu, chętnie widziałaby go u siebie także drużyna Chicago Fire, a do tego dochodzą też potencjalne przenosiny do Arabii Saudyjskiej, gdzie napastnik zarabiałby zapewne dużo lepsze pieniądze niż w Hiszpanii.

La Liga. Barcelona szykuje się na derbowe starcie z Espanyolem

Jednocześnie Robert Lewandowski musi się skupić na bieżących wyzwaniach związanych z "Blaugraną" - a ta np. już 11 kwietnia zmierzy się w derbowym starciu z Espanyolem, którego dodatkową stawką będzie jeszcze mocniejsze odskoczenie w tabeli La Ligi Realowi Madryt.

