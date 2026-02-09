Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski z nową umową? Kontrakt już na stole. Jest konkretna oferta

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Wciąż nieznana jest przyszłość Roberta Lewandowskiego. Polakowi wraz z końcem sezonu wygasa aktualna umowa z Barceloną, co chcą wykorzystać inne kluby. Zawodnik jest łakomym kąskiem na rynku, a taką sytuację wykorzystać chcę kilka zespołów. Najkonkretniejsze kroki podjął jednak przedstawiciel MLS, a dokładniej Chicago Fire. Polak miał otrzymać już ofertę kontraktu, a kilka informacji w tej sprawie przekazał Nicolo Schira, dobrze poinformowany dziennikarz.

Piłkarz w czerwono-niebieskiej koszulce z medalem na szyi, w tle rozmyte postacie innych osób.
Robert LewandowskiIMAGO/Maciej RogowskiEast News

Od 2022 roku piłkarzem Barcelony jest Robert Lewandowski. Ten mimo upływu lat wciąż udowadnia swoją wartość i pokazuje, że nadal jest jednym z najlepszych napastników na świecie. W końcu w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach wystąpił już 28 razy i strzelił 13 goli oraz dołożył trzy asysty. Jedno z trafień zaliczył w sobotę w meczu z Mallorcą (3:0).

    Polak swoimi występami walczy jednocześnie o przedłużenie wygasającej w czerwcu tego umowy z klubem. Mimo braku oferty ze strony "Dumy Katalonii" napastnik nie ma prawa narzekać na zainteresowanie. Głośno w ostatnim czasie jest o klubach arabskich oraz drużynach z MLS, czyli najwyższej klasie rozgrywkowej w Stanach Zjednoczonych.

    Konkretne zainteresowanie naszym reprezentantem przejawia szczególnie jeden klub - Chicago Fire. Co więcej, miało już dojść do spotkania między przedstawicielami zespołu oraz właśnie Roberta Lewandowskiego. Kilka informacji na ten temat ujawnił także Nicolo Schira.

    Lewandowski otrzymał ofertę. Coraz bardziej naciskają Polaka

    Jego zdaniem klub naciska piłkarza to dołączenia. Ich oferta ma zawierać kontrakt na dwa lata ze sporym wynagrodzeniem. Ten jednak nie jest jeszcze przekonany do podpisania umowy, gdyż w grę wchodzą także oferty od innych zespołów - europejskich oraz saudyjskich.

      - Chicago Fire naciska na Roberta Lewandowskiego, aby dołączył do MLS. Zaproponowano mu dwuletni kontrakt od lipca z bardzo wysoką pensją, ale polski napastnik nie dał jeszcze zielonego światła, ponieważ otrzymał również oferty od klubów europejskich i saudyjskich - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych.

      Najbliższy mecz FC Barcelona rozegra w czwartek 12 lutego. Będzie to starcie z Atletico Madryt w ramach półfinału rozgrywek Pucharu Króla. Warto pamiętać, że o awansie do finału zadecyduje dwumecz. Pierwszy gwizdek starcia zaplanowany jest na godz. 21:00.

      FC Barcelona - RCD Mallorca 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

      Mężczyzna w bordowej kurtce sportowej na ciemnym, rozmytym tle, lekko zwrócony w bok, z poważnym wyrazem twarzy.
      Robert LewandowskiGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
      Mężczyzna w sportowej koszulce w niebiesko-czerwone pasy stoi w tłumie innych osób, wyróżnia się jasnymi, krótkimi włosami i skupioną miną.
      Robert LewandowskiPhoto by MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP
      Piłkarz w granatowo-bordowej koszulce z nazwiskiem Lewandowski i numerem 9, unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu na tle rozmazanej widowni stadionu.
      Robert LewandowskiLLUIS GENEEast News

