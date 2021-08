Już kolejny sezon z rzędu UEFA będzie wyróżniać nagrodami najlepszego bramkarza, obrońcę, pomocnika i napastnika Ligi Mistrzów. Na każdą z wymienionych pozycji przypadają po trzy nominacje - te zostały zdominowane w tym roku, bez niespodzianki, przez graczy Chelsea oraz Manchesteru City, czyli uczestników finału turnieju. Oto one.

Nagrody UEFA 2021. Nominacje

Bramkarze: Thibaut Courtois (Real Madryt), Ederson (Manchester City), Edouard Mendy (Chelsea)



Obrońcy: Cesar Azpilicueta (Chelsea), Rúben Dias (Manchester City), Antonio Ruediger (Chelsea)



Pomocnicy: Kevin De Bruyne (Manchester City), Jorginho (Chelsea), N'Golo Kante (Chelsea)



Napastnicy: Erling Haaland (Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)



Robert Lewandowski z szansą na wyróżnienie

Polskich kibiców z pewnością najmocniej interesuje rywalizacja dotycząca nagrody dla najlepszego napastnika. Do ścisłego finału dotarł bowiem "Lewy", który w sezonie 2020/2021 strzelił w Lidze Mistrzów pięć bramek.



I choć snajper Bayernu ma za sobą bardzo udany sezon, to jednak faworytem do zdobycia wyróżnienia pozostaje Norweg Erling Braut Haaland, który sięgnął po tytuł króla strzelców LM, notując 10 bramek.



UEFA przyzna nagrody pod koniec sierpnia

Zawodnicy nominowani do nagród zostali wybrani w drodze głosowania, w które zostali zaangażowanie trenerzy wszystkich 32 klubów biorących udział w niedawnych rozgrywkach Ligi Mistrzów oraz 55 dziennikarzy - przedstawicieli wszystkich 55 narodowych federacji skupionych w UEFA.



Każdy uczestnik głosowania mógł wybrać po trzech najlepszych - jego zdaniem - piłkarzy na daną pozycję. Pierwszy wskazany zawodnik otrzymywał pięć pkt, drugi trzy pkt, a trzeci jeden pkt. Do finału dostali się ci gracze, którzy otrzymali sumarycznie najwięcej punktów.



Nagrody zostaną przyznane 26 sierpnia w Stambule - ceremonia będzie połączona z losowaniem grup LM na sezon 2021/2022. Tego samego dnia poznamy też piłkarza i piłkarkę roku UEFA.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP

PaCze