Lewandowski z kolejnym golem, FC Barcelona się potyka. Anglicy wydali wyrok

FC Barcelona w 16. kolejce La Liga musiała mierzyć się z Realem Betis na wyjeździe, co zwykle oznacza dla "Dumy Katalonii" bardzo trudną przeprawę. Nie inaczej było także w tym przypadku, ale swoje zadanie doskonale wykonał Robert Lewandowski, który otworzył wynik tego spotkania jeszcze w pierwszej połowie. Poza tym jednak Polak był wykorzystywany głównie do gry plecami do bramki, co skrzętnie zauważyli angielscy dziennikarze.