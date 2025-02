FC Barcelona przed meczem z Rayo Vallecano znalazła się dosłownie w "podbramkowej" sytuacji. Zarówno Real Madryt jak i Atletico niespodziewanie tylko zremisowały w swoich spotkaniach, gubiąc punkty. To otworzyło przed "Dumą Katalonii" szansę na objęcie prowadzenia w La Liga , którą udało się wykorzystać . Trzeba jednak przyznać, że Barca wymęczyła zwycięstwo z Rayo, a trochę szczęścia miał sam Robert Lewandowski , ponieważ piłka po jego strzale jeszcze odbiła się od słupka i dopiero potem wpadła do bramki. Najważniejszymi postaciami tego spotkania okazali się Polacy, czego możemy dowiedzieć się z hiszpańskich mediów.

Lewandowski bohaterem. W Hiszpanii zwracają uwagą na jego "szczęście"

"Im częściej go drażnisz, tym częściej będzie reagował. Tym razem wykorzystał rzut karny, który również się liczy. Król strzelców " - czytamy na łamach katalońskiego "Sportu" , gdzie Robert Lewandowski otrzymał notę "7" . Wyższą w całym zespole dostał jedynie Pedri , którego występ oceniono na "8".

" Na szczęście wykorzystał rzut karny, dzięki któremu było 1-0, umacniając swoją pozycję jako Pichichi i zapewniając wygraną Barcelonie . Często się cofał, by wspierać ofensywną linię pomocy, chociaż brakowało mu iskry w wykańczaniu piłek" - napisano w dzienniku "Mundo Deportivo" .

"Pichichi nie zawodzi i dodaje kolejnego gola do swojego dorobku. W meczu z Rayo strzelił swojego 20. gola w LaLiga. Tym razem był to rzut karny i miał trochę szczęścia, bo piłka po odbiciu od słupka wpadła do bramki" - piszą dziennikarze "AS-a".