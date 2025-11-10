Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski z hat-trickiem, a potem takie wyznanie. "Zawsze mamy problemy"

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Wyśmienicie w niedzielny wieczór zaprezentował się Robert Lewandowski. Polak był bohaterem wygranego przez Barcelonę 4:2 ligowego starcia z Celtą Vigo strzelając aż trzy gole. W ten sposób zdobył swojego pierwszego hat-tricka w tym sezonie i awansował na 2. miejsce w klasyfikacji strzelców. Tuż po zakończeniu meczu napastnik zabrał głos i powiedział kilka słów. Wskazał m.in., że mecze z Celtą zawsze są bardzo trudne.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiBruno Penas/Quality Sport Images/Getty ImagesGetty Images

Po remisie 3:3 w Lidze Mistrzów z Clubem Brugge Barcelona przystąpiła w niedzielę do starcia ligowego z Celtą Vigo. Piłkarze Hansiego Flicka zdecydowanie chcieli odbić się po ostatniej wpadce i zanotować pewne zwycięstwo. Co więcej, natrafiła się okazja do odrobienia punktów w tabeli, bowiem lider LaLigi Real Madryt tylko zremisował 0:0 z Rayo Vallecano.

Niemiecki szkoleniowiec do gry od pierwszych minut posłał dwóch polskich graczy, Wojciecha Szczęsnego oraz Roberta Lewandowskiego. Pierwszy z wymienionych zebrał wiele nie zbyt pochlebnych opinii po wydarzeniach w Brugii, a drugi chciał wrócić do strzelania goli po kontuzji. I mu się to udało.

Hansi Flick (w kółeczku) po meczu komplementował Roberta Lewandowskiego
Robert Lewandowski

Hansi Flick zobaczył, co zrobił Robert Lewandowski i nie mógł milczeć. Wprost o Polaku

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    37-latek zdobył zaliczył aż trzy trafienia i skompletował pierwszego w tym sezonie hat-tricka. Jednocześnie ogromnie przyłożył się do ważnego zwycięstwa, bowiem "Duma Katalonii" wygrała ten mecz 4:2. Co ciekawe, Celta przez długi czas sprawiała aktualnym mistrzom Hiszpanii sporo kłopotów i dwukrotnie po stracie gola szybko doprowadzała do remisu.

    Niedługo po zakończeniu spotkania w mediach zaczęły pojawiać się pierwsze wypowiedzi zawodników i trenera klubu ze stolicy Katalonii. Wśród nich nie zabrakło Roberta Lewandowskiego, który jasno podsumował rywalizację.

    Lewandowski jasno po meczu z Celtą. "Nie jest łatwo"

    Kapitan reprezentacji Polski mówił, że są rzeczy, które należy poprawić. Do tego docenił klasę rywala i wyznał, że na obiekcie Celty Estadio Balaidos zawsze gra się trudno i Barcelona zawsze miała tu problemy. Wskazał również, iż liczy, że po przerwie na mecze reprezentacji zespół dalej będzie wygrywać.

    - Ważne jest, aby wiedzieć, co możemy poprawić, ale jestem pewien, że uda nam się to w trakcie sezonu. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Wiemy, że przed nami jeszcze wiele meczów. Nie jest łatwo grać tutaj, zawsze mamy problemy, ale mamy 3 punkty. Kiedy wrócimy z reprezentacji, mam nadzieję, że będziemy grać lepiej i również będziemy wygrywać - powiedział cytowany przez profil BarcaInfo.

    Zgrupowanie reprezentacji Polski z udziałem Roberta Lewandowskiego rozpocznie się w poniedziałek 10 listopada. Podczas niego "Biało-Czerwoni" rozegrają dwa mecze. W piątek zmierzą się z Holandią (14.11, godz. 20:45), a następnie w poniedziałek z Maltą (17.11, godz. 20:45). Oba spotkania odbędą się w ramach kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata.

    Robert Lewandowski
    Robert LewandowskiSalvador Sas PAP
    Piłkarz w koszulce FC Barcelona z uniesionymi ramionami w geście zwycięstwa, w tle drugi zawodnik z numerem pięć na plecach.
    Robert LewandowskiSalvador Sas PAP
    Dwóch piłkarzy klubu FC Barcelona w granatowo-bordowych koszulkach z logiem sponsora Spotify świętuje razem sukces podczas meczu, uścisk rąk i okrzyk radości, w tle rozmazany tłum kibiców.
    Ten obrazek mówi wszystko. Robert Lewandowski znów nie do zatrzymania dla rywaliLavandeira Jr.AFP

