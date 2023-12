Lewandowski z golem w arcyważnym meczu. Przełamał się w wielkich derbach

FC Barcelona nie najlepiej rozpoczęła to spotkanie. Goście zdobyli gola jako pierwsi już w 12. minucie, ale odpowiedź Barcelony była błyskawiczna.

Lewandowski z golem w derbach Katalonii

W 19. minucie FC Barcelona miała rzut rożny. Do piłki podszedł lewonożny Raphinha i posłał dochodzącą piłkę w pole karne. Jego dośrodkowanie okazało się wręcz idealne. Futbolówka spadła właśnie tam, gdzie czekał Robert Lewandowski .

Polski napastnik zrobił to, co potrafi najlepiej. Tym razem nie zawiódł. Wyskoczył do piłki i uderzył ją głową zarówno z dobrą siłą, jak i w odpowiednim kierunku. Gazzaniga nie miał szans na obronę tego uderzenia.