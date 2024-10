Lewandowski z golem, ale co zrobił Haaland? Tak odpowiedział Polakowi, to był nokaut

FC Barcelona latami cierpiała w starciach z Bayernem Monachium , ale kiepską serię bez zwycięstwa w starciu z "Die Roten" udało się w końcu przerwać w środowy wieczór - i to w naprawdę mocnym stylu, bowiem podopieczni Hansiego Flicka wygrali aż 4:1.

Liga Mistrzów. Erling Haaland z ripostą dla Lewandowskiego i innych gwiazd. Niezwykły gol Norwega

W spotkaniu Ligi Mistrzów przeciwko Sparcie Praga Norweg zdobył łącznie dwie bramki, przy czym to pierwsza z nich wzbudziła ogromne zainteresowanie ze względu na nietuzinkowy styl strzału - styl, którego nie powstydziłby się Zlatan Ibrahimović:

Do siatki w spotkaniu przeciwko czeskiej ekipie trafiali również Phil Foden, John Stones i Matheus Nunes - jak więc łatwo wyliczyć, "The Citizens" wygrali łącznie aż 5:0. Godne nadmienienia jest to, że w tej edycji Champions League jeszcze nie przegrali, triumfując wcześniej nad Slovanem Bratysława oraz remisując z Interem Mediolan.