FC Barcelona na amerykańskiej ziemi odwiedziła już Miami, mierząc się z tamtejszym Interem, później w Las Vegas zagrała z Realem Madryt, a swój ostatni mecz z Juventusem rozegrała w Dallas.

Teraz dla "Dumy Katalonii" przyszedł czas na podbicie Nowego Jorku. Już w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego Robert Lewandowski i spółka będą chcieli pokonać ekipę New York Red Bulls, by efektownie zakończyć amerykańską część przygotowań do nowego sezonu.

W Nowym Jorku zawodnicy FC Barcelona znaleźli czas, by wspólnie wyjść na miasto. Na zdjęciu, które zamieścił w sieci Robert Lewandowski obok Polaka znajdują się między innymi Frenkie de Jong, który jak to Holender przemieszczał się na rowerze, Ansu Fati, Memphis Depay oraz Andreas Christensen.

FC Barcelona zwiedza Nowy Jork. Absurdalny zarzut kibiców do Roberta Lewandowskiego

Wiele komentarzy kibiców dotyczyło właśnie reprezentanta Danii. Kibice zarzucali Robertowi Lewandowskiemu, że... nie oznaczył swojego kolegi z drużyny.

Pojawiło się także mnóstwo innych wpisów. "Europa nie jest na to gotowa", "Jesteście najlepsi", "Lewy król" - pisali fani.

Niektórzy z nich - ze względu na ubiór - porównywali także Memphisa Depay'a do Neymara.

Początek meczu Ner York Red Bulls - FC Barcelona w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 1.00 czasu polskiego.