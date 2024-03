Po wszystkim pozostali kadrowicze i członkowie sztabu szkoleniowego błyskawicznie wbiegli na murawę, by wspólnie świętować sukces. Nie obyło się też bez podziękowań dla wspaniałych polskich kibiców, którzy głośno, przez całe spotkanie, wspierali kadrowiczów. Piłkarze razem z fanami odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego .

Wyszło wzruszająco i... w końcu poprawnie. Wcześniej bowiem nie popisali się walijscy organizatorzy oraz tamtejsza publiczność. W momencie, gdy nasz hymn narodowy zabrzmiał po raz pierwszy - na chwilę przed pierwszym gwizdkiem sędziego - doszło do niesmacznej pomyłki, a wręcz afery. Nie dość, że melodię Mazurka Dąbrowskiego zaczęto odgrywać nie od tego momentu, co trzeba, to jeszcze kibice gospodarzy wygwizdali pieśń. Do sprawy zdecydowanie odniósł się Robert Lewandowski.

Awans Polski na Euro 2024. Robert Lewandowski komentuje. "Czasem to, co źle się zaczyna, dobrze się kończy"

Krótko po zakończeniu meczu Walia - Polska w finale baraży do Euro 2024 Robert Lewandowski stanął przed kamerą TVP Sport i wyjaśnił, skąd pomysł na odśpiewanie hymnu razem z kibicami, już po karnych i spotkaniu. Przy okazji niejako wbił szpilę w gospodarzy z Cardiff. "Nie można w dobrych słowach nazwać tego, co Walijczycy zrobili z naszym hymnem. W ogóle go nie słyszeliśmy" - wypalił wyraźnie zirytowany takim przebiegiem sytuacji. Reklama

Dlatego postanowiliśmy zrewanżować się za to dobrą grą i odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego po meczu z kibicami ~ - dorzucił.

Kapitan kadry wypowiedział się też ogólnie o eliminacjach. Przyznał, że drużyna zaczęła je "bardzo źle". "Później przyszły play-offy i czuło się na treningu, czuło się w środku, że coś się zmieniło. Czujemy się pewniej, zmienił się pomysł. Dzisiaj, moim zdaniem, od pierwszych minut graliśmy dobrze w piłkę. Brakowało może kropki nad i w postaci bramki, ostatniego podania, klarownych sytuacji. To jest coś, co można naprawdę poprawić. Od pierwszej minuty walczyliśmy, byliśmy lepszą drużyną. (...) Takie mecze budują drużynę. Czasem to, co źle się zaczyna, dobrze się kończy" - analizował.

I on i jego koledzy z reprezentacji dobrze wiedzą, że na Euro łatwej grupy nie mają (Holandia, Austria, Francja), lecz nie ma mowy o poddaniu się. Chcą pokazać się z jak najlepszej strony. To tylko tyle i aż tyle, co mogą zrobić. "Po to się gra, żeby pojechać na ten turniej i pokazać to, co mamy najlepsze" - zapewnił "Lewy".

Robert Lewandowski w meczu Walia - Polska / GEOFF CADDICK