Lewandowski wywołał poruszenie w Rosji. Nie mieli hamulców. "Przed meczem był dumny"

Bartosz Nawrocki

Robert Lewandowski wywołał poruszenie po tym, jak zdiagnozowano u niego naderwanie mięśnia dwugłowego uda. W klubie miał wywołać wściekłość, ponieważ Polak wypadł z gry na kilka tygodni i ominie go m.in. El Clasico. Również Rosjanom nie umknęła ta nowina. W serwisie sports.ru piszą o urazie Polaka. Wspominają, że jeszcze niedawno "był dumny ze swojej formy", a potem przytrafiło mu się nieszczęście.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiPETRAS MALUKASAFP

Robert Lewandowski rzadko miewa kontuzje. Dzięki swojemu zdrowemu stylowi życia oraz ciężkiej pracy uodpornił się, dzięki czemu nie musi spędzać miesięcy w gabinetach lekarskich. Jednak to wciąż piłkarz, a piłkarzy nie omijają urazy. W kontekście napastnika możemy jednak mówić o tych niewielkich.

Kontuzja, którą niedawno odniósł Lewandowski, może być jego najdłuższą w karierze (wg Transfermarkt). Serwis prognozuje, że Polak będzie pauzował do 18 listopada, a więc przez 38 dni. Ma opuścić sześć meczów FC Barcelony, w tym także dwa spotkania reprezentacji Polski (z Holandią i Maltą). Jak jednak będzie faktycznie, zobaczymy.

Robert Lewandowski dotychczas pauzował najdłużej przez 29 dni. Było to w sezonie 2019/2020, za czasów gry dla Bayernu Monachium. Wówczas Polak zmagał się z urazem kości piszczelowej.

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

    Rosjanie piszą o kontuzji Lewandowskiego. "To nawet nie jest śmieszne"

    O kontuzji Lewandowskiego usłyszeli już dziennikarze rosyjskiego serwisu sports.ru. Swój artykuł zatytułowali "Lewandowski grał z kontuzją, nie zagra w El Clásico. Barça jest wściekła", dodając na koniec emotikonę wkurzonej buźki. Na początku czytamy, że "to nawet nie jest śmieszne", w odniesieniu do coraz większej liczby pacjentów w "szpitalu" FC Barcelony. Przecież, poza Lewandowskim, z urazami zmagają się wciąż ter Stegen, Joan Garcia, Fermin Lopez czy Gavi. A to tylko część tej długiej listy.

    Na portalu sports.ru czytamy, że Lewandowski doznał kontuzji w meczu eliminacji Mistrzostw Świata 2026 z Litwą. Rosjanie piszą, że napastnik odczuwał dyskomfort, choć są doniesienia, jakoby "Lewy" nie wiedział o tym, że gra z urazem. Za chwilę dziennikarze wspomnieli o tym, że piłkarze "Barcy" mają być wściekli za to, że Polak nie poprosił o zmianę w meczu z Litwą. Mówią, że w zespole są "zszokowani, że tak doświadczony zawodnik zignorował kontuzję".

    W artykule sports.ru przypomniano niedawną wypowiedź Roberta Lewandowskiego. Wówczas Polak stwierdził, że bzdurą są określenia, jakoby się starzał i nie biegał tyle, co kiedyś. Rosjanie przyznali, że przed meczem Polak "był dumny".

    - Wystarczy spojrzeć, ile biegam w każdym meczu i ile biegam w ogóle. Nie jestem ofiarą wieku. Są ludzie, którzy potrafią to wykorzystać i czuję się dobrze. Oczywiście nie gram 90 minut w każdym meczu, ale kiedy jestem na boisku, wiem, że dam radę, a fizycznie nadal osiągam świetne wyniki na treningach. Nie, nie opuściłem ani jednego treningu. Czuję, że wciąż mam wiele do zaoferowania - cytują słowa Polaka rosyjscy dziennikarze.

    W kolejnym akapicie redaktorzy serwisu zastanawiają się, jak mogło dojść do kontuzji, i to w tak kluczowym momencie. Rosjanie wspomnieli tutaj o kontekście ewentualnego przedłużenia kontraktu Lewandowskiego z Barceloną oraz poszukiwań jego następcy.

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Mężczyzna o krótkich ciemnych włosach w białej koszuli z lekkim zarostem, siedzący na tle rozmytego, neutralnego tła
    Robert LewandowskiMateusz JagielskiEast News
    Robert Lewandowski z kontuzją
    Robert Lewandowski z kontuzjąANDER GILLENEA / AFPAFP
    Kontuzja Roberta Lewandowskiego
    Kontuzja Roberta LewandowskiegoMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP

