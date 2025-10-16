Lewandowski wywołał poruszenie w Rosji. Nie mieli hamulców. "Przed meczem był dumny"

Robert Lewandowski rzadko miewa kontuzje. Dzięki swojemu zdrowemu stylowi życia oraz ciężkiej pracy uodpornił się, dzięki czemu nie musi spędzać miesięcy w gabinetach lekarskich. Jednak to wciąż piłkarz, a piłkarzy nie omijają urazy. W kontekście napastnika możemy jednak mówić o tych niewielkich.

Kontuzja, którą niedawno odniósł Lewandowski, może być jego najdłuższą w karierze (wg Transfermarkt). Serwis prognozuje, że Polak będzie pauzował do 18 listopada, a więc przez 38 dni. Ma opuścić sześć meczów FC Barcelony, w tym także dwa spotkania reprezentacji Polski (z Holandią i Maltą). Jak jednak będzie faktycznie, zobaczymy.

Robert Lewandowski dotychczas pauzował najdłużej przez 29 dni. Było to w sezonie 2019/2020, za czasów gry dla Bayernu Monachium. Wówczas Polak zmagał się z urazem kości piszczelowej.

Rosjanie piszą o kontuzji Lewandowskiego. "To nawet nie jest śmieszne"

O kontuzji Lewandowskiego usłyszeli już dziennikarze rosyjskiego serwisu sports.ru. Swój artykuł zatytułowali "Lewandowski grał z kontuzją, nie zagra w El Clásico. Barça jest wściekła", dodając na koniec emotikonę wkurzonej buźki. Na początku czytamy, że "to nawet nie jest śmieszne", w odniesieniu do coraz większej liczby pacjentów w "szpitalu" FC Barcelony. Przecież, poza Lewandowskim, z urazami zmagają się wciąż ter Stegen, Joan Garcia, Fermin Lopez czy Gavi. A to tylko część tej długiej listy.

Na portalu sports.ru czytamy, że Lewandowski doznał kontuzji w meczu eliminacji Mistrzostw Świata 2026 z Litwą. Rosjanie piszą, że napastnik odczuwał dyskomfort, choć są doniesienia, jakoby "Lewy" nie wiedział o tym, że gra z urazem. Za chwilę dziennikarze wspomnieli o tym, że piłkarze "Barcy" mają być wściekli za to, że Polak nie poprosił o zmianę w meczu z Litwą. Mówią, że w zespole są "zszokowani, że tak doświadczony zawodnik zignorował kontuzję".

W artykule sports.ru przypomniano niedawną wypowiedź Roberta Lewandowskiego. Wówczas Polak stwierdził, że bzdurą są określenia, jakoby się starzał i nie biegał tyle, co kiedyś. Rosjanie przyznali, że przed meczem Polak "był dumny".

- Wystarczy spojrzeć, ile biegam w każdym meczu i ile biegam w ogóle. Nie jestem ofiarą wieku. Są ludzie, którzy potrafią to wykorzystać i czuję się dobrze. Oczywiście nie gram 90 minut w każdym meczu, ale kiedy jestem na boisku, wiem, że dam radę, a fizycznie nadal osiągam świetne wyniki na treningach. Nie, nie opuściłem ani jednego treningu. Czuję, że wciąż mam wiele do zaoferowania - cytują słowa Polaka rosyjscy dziennikarze.

W kolejnym akapicie redaktorzy serwisu zastanawiają się, jak mogło dojść do kontuzji, i to w tak kluczowym momencie. Rosjanie wspomnieli tutaj o kontekście ewentualnego przedłużenia kontraktu Lewandowskiego z Barceloną oraz poszukiwań jego następcy.

Robert Lewandowski Mateusz Jagielski East News

Robert Lewandowski z kontuzją ANDER GILLENEA / AFP AFP

Kontuzja Roberta Lewandowskiego Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP