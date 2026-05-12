Poniedziałkowa mistrzowska feta FC Barcelona po zdobyciu tytułu czempiona kraju była "występem jednego aktora". A dokładniej mówiąc dwóch, bo show tego dnia skradli Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Polscy piłkarze z początku świętowali sukces "Blaugrany" wraz z innymi podopiecznymi Hansiego Flicka, jednak wkrótce potem zdrapali się na dach klubowego autobusu i to stamtąd bawili się wspólnie z kibicami, który wyszli tego dnia na ulice Barcelony.

Głośno jest przede wszystkim o transmisji Kanału Sportowego, którą kapitan reprezentacji Polski i były golkiper "Biało-Czerwonych" przejęli na kilkanaście minut. Gdy tylko mikrofon dostał się w ich ręce, rozpoczęło się prawdziwe show. Panowie sypali dowcipami i opowiadali zabawne anegdotki.

Robert Lewandowski nagle wspomniał o córce Jana Tomaszewskiego. Małgorzata musiała zabrać głos. "Rzeczywiście"

W pewnym momencie polski napastnik stał się bardzo wylewny i zdecydował się na nietypowe wyznanie. W transmisji na żywo powrócił wspomnieniami do swojej studniówki i ujawnił, że bawił się na niej z... córką Jana Tomaszewskiego, Małgorzatą Tomaszewską.

"Ja mam taką historię. Czekaj, ja tego nie mówiłem. Wiesz, że Jan Tomaszewski był na mojej studniówce?" - zagadnął Szczęsnego Lewandowski. "A, bo była jego córka" - reagował błyskawicznie bramkarz. "Dokładnie. I ja tańczyłem z nią. A nie wiem, czy Jan Tomaszewski to wie" - wyjawił kapitan "Biało-Czerwonych".

Prawdą jest, że Robert Lewandowski i Małgorzata Tomaszewska uczęszczali do tego samego liceum - LXII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. gen. broni Władysława Andersa w Warszawie. Ani dziennikarka, ani piłkarz nie wspominali jednak wcześniej o wspólnym tańcu podczas zabawy przed maturą. Dziennikarze "Pudelka" postanowili skontaktować się z Małgorzatą Tomaszewską i zapytać ją o wyznanie Roberta Lewandowskiego. Córką byłego bramkarza reprezentacji Polski potwierdziła wersję przedstawioną przez gwiazdora FC Barcelona.

"Chodziliśmy do szkoły sportowej na Konwiktorskiej, byliśmy w równoległych klasach. Poloneza tańczyłam z Szyną - Marcinem Kulczykiem (przyjacielem Roberta - przyp. red.), bo byliśmy najwyższą parą. A zaraz za nami był Robert i rzeczywiście przy przejściach tańczyliśmy razem. Mam to chyba na kasecie VHS. Bardzo zabawny filmik i miłe wspomnienia. Ściskam mocno i gratuluję chłopakom sukcesu!" - oznajmiła 37-latka.

