W ostatnim czasie dobrze się czuję. Więc może tych sytuacji jeszcze nie jest na pęczki, ale krok po kroku. Cieszę się, że z takiej drobnej sytuacji, fajne podanie od Pedriego między nogami, gdzieś miałem później okazję na oddanie strzału. Myślę, że jako drużyna robimy krok do przodu, fizycznie lepiej wyglądamy. Oczywiście, głupio stracona bramka, ale to Liga Mistrzów i czasami takie błędy powodują, że traci się gola. Ale w pierwszej połowie, przez 35-40 minut naprawdę graliśmy bardzo dobrze i myślę, że spokojnie powinniśmy strzelić jedną czy dwie bramki. Ale spokojnie, mamy jeszcze drugi mecz i mam nadzieję, że tam kropkę nad "i" już postawimy

Liga Mistrzów: Napoli - FC Barcelona. Robert Lewandowski zabrał głos po meczu

- Staramy się pracować nad tym, bo rzeczywiście sporo bramek ostatnio traciliśmy. Tu jest gdzieś pole do poprawy. Dziś wyglądało to lepiej. Mam nadzieję, że nadal będzie tak, a może i lepiej. A w ofensywie nie tylko będziemy stwarzali sytuacje, ale i zdobywali bramki. Na pewno nas na to stać i mamy potencjał w drużynie. Więc wiadomo, mamy teraz jeden mecz w lidze, a potem dwa długie tygodnie. To będzie czas, by popracować nad tymi elementami. Wierzymy, że będzie coraz lepiej - stwierdził Robert Lewandowski.