Lewandowski wyszedł i się zaczęło. Tak potraktowali Polaka
Robert Lewandowski w końcu doczekał się debiutu w barwach Chicago Fire. Polski napastnik od pierwszej minuty rozpoczął wyjazdowy mecz ekipy "Strażaków" z Interem Miami. Zanim jeszcze poznaliśmy decyzję trenera Gregga Berhaltera, klub już zapowiadał występ naszego snajpera, pokazując jak wychodzi z autobusu i rusza w stronę stadionu. Już samo to nagranie wywołało lawinę komentarzy.
Na szczęście dla polskich fanów tuż przed startem rozgrywanego w nocy ze środy na czwartek naszego czasu spotkania obyło się bez przykrej niespodzianki i zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami Robert Lewandowski znalazł się w wyjściowym składzie Chicago Fire na mecz z Interem Miami.
Jednak jeszcze zanim poznaliśmy ostateczną decyzję trenera Gregga Berhaltera, klub już otwarcie zapowiadał debiut reprezentanta Polski.
- Niebawem debiut Roberta - napisało konto Chicago Fire w mediach społecznościowych, jasno dając do zrozumienia, na kogo powinny być skierowane oczy fanów.
Ci natychmiast zareagowali w mediach społecznościowych, widząc na nagraniu wychodzącego z autobusu Lewandowskiego. Pod postem natychmiast pojawiła się lawina komentarzy.
Robert Lewandowski debiutuje w Chicago Fire. Fani zabrali głos przed meczem
Głosy kibiców były w zasadzie jednoznaczne. Użytkownicy potraktowali w nich "Lewego" jako absolutną gwiazdę. - "Trzymamy kciuki, Robert", "Naprzód Lewy", "Jesteśmy zawsze z naszym idolem", "Zrób to tak samo jak w Bayernie i Barcelonie", "Jesteś najlepszy" - czytamy.
Łyżką dziegciu w beczce miodu jest jedynie komentarz dotyczący absencji Hugo Cuypersa - wciąż najlepszego strzelca w tym sezonie MLS, który jednak postanowił odejść z klubu po transferze Roberta Lewandowskiego. Tęsknotę za swoim niedoszłym rywalem z linii ataku Polak może jednak rozwiać tylko w jeden sposób - seryjnie strzelając gole.