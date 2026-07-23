Lewandowski wyszedł i się zaczęło. Tak potraktowali Polaka

Na szczęście dla polskich fanów tuż przed startem rozgrywanego w nocy ze środy na czwartek naszego czasu spotkania obyło się bez przykrej niespodzianki i zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami Robert Lewandowski znalazł się w wyjściowym składzie Chicago Fire na mecz z Interem Miami.

Jednak jeszcze zanim poznaliśmy ostateczną decyzję trenera Gregga Berhaltera, klub już otwarcie zapowiadał debiut reprezentanta Polski.

- Niebawem debiut Roberta - napisało konto Chicago Fire w mediach społecznościowych, jasno dając do zrozumienia, na kogo powinny być skierowane oczy fanów.

Ci natychmiast zareagowali w mediach społecznościowych, widząc na nagraniu wychodzącego z autobusu Lewandowskiego. Pod postem natychmiast pojawiła się lawina komentarzy.

Robert Lewandowski debiutuje w Chicago Fire. Fani zabrali głos przed meczem

Głosy kibiców były w zasadzie jednoznaczne. Użytkownicy potraktowali w nich "Lewego" jako absolutną gwiazdę. - "Trzymamy kciuki, Robert", "Naprzód Lewy", "Jesteśmy zawsze z naszym idolem", "Zrób to tak samo jak w Bayernie i Barcelonie", "Jesteś najlepszy" - czytamy.

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Łyżką dziegciu w beczce miodu jest jedynie komentarz dotyczący absencji Hugo Cuypersa - wciąż najlepszego strzelca w tym sezonie MLS, który jednak postanowił odejść z klubu po transferze Roberta Lewandowskiego. Tęsknotę za swoim niedoszłym rywalem z linii ataku Polak może jednak rozwiać tylko w jeden sposób - seryjnie strzelając gole.

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