Lewandowski wyszedł i się zaczęło. Precedens. "To nigdy tak nie wyglądało"

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Robert Lewandowski otwiera nowy rozdział w swojej karierze. Kapitan reprezentacji Polski bierze dziś udział w swoim pierwszym treningu z ekipą Chicago Fire, której barw ma bronić przynajmniej przez najbliższe dwa lata. Przyjazd 37-latka wywołał ogromne poruszenie i zainteresowanie. Mowa wręcz o wydarzeniu historycznym w skali klubu. Jak się okazuje, czegoś takiego w ekipie "Strażaków" jeszcze nie widzieli. Wiemy też, jak wyglądały pierwsze chwile "Lewego" na murawie.

Zbliżenie twarzy mężczyzny w koszulce sportowej, z winietą grupy dziennikarzy na treningu Lewandowskiego w Chicago Fire.
Tłumy dziennikarzy były obecne na pierwszym treningu Roberta Lewandowskiego w Chicago FireMIGUEL RIOPA / AFP / x.com @plangierAFP

Najpierw trening (o 17:30 czasu polskiego), a potem konferencja prasowa, w której udział weźmie także trener Gregg Berhalter - tak wyglądał rozkład dnia dla Roberta Lewandowskiego, który przeżywa swoje pierwsze chwile jako piłkarz Chicago Fire. Nasz napastnik miał już zresztą okazję przywitać się z nowym szkoleniowcem na kilka godzin przed pierwszymi zajęciami. Obaj wymienili serdeczny uścisk.

Robert Lewandowski trenuje z Chicago Fire."Nigdy to tak nie wyglądało"

Na premierowym dla "Lewego" treningu pojawił się wysłannik Interii - Przemysław Langier, który opisał to, co zobaczył na miejscu.

- Pierwszy trening Lewandowskiego w Fire. Przyszło kilku dziennikarzy. Ludzie z klubu mówią, że nigdy tak to nie wyglądało - napisał, publikując zdjęcie tłumu stworzonego przez zgromadzonych przy murawie przedstawicieli mediów.

Jeżeli chodzi o dziennikarzy, z tego co udało nam się dowiedzieć, będzie ich na treningu oraz późniejszej pierwszej konferencji Roberta około 70. Dzieje się to absolutnie pierwszy raz w historii Chicago Fire
dodał w swojej relacji wideo

Żony piłkarzy oburzone na Lewandowską. "Dzwoniły do mnie". Wiadomo, o co poszło

Później w sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania przedstawiające Roberta Lewandowskiego w akcji. Widać na nich, jak reprezentant Polski przeszedł najpierw przez powitalny szpaler utworzony przez jego nowych kolegów z szatni, a potem uczestniczył w zajęciach.

Warto zaznaczyć, że zgodnie ze zwyczajem tylko pierwsze 15 minut treningu zostało otwarte dla dziennikarzy.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Thomas Mueller podczas wspólnej gry w Bayernie Monachium
Robert Lewandowski

80 goli i 1 miejsce. To musiało się tak skończyć. Tak nazwał Lewandowskiego

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Mężczyzna w szarym garniturze stoi na tarasie widokowym, w tle panorama miasta z rozpoznawalnymi wieżowcami oraz metalowa balustrada zabezpieczająca taras.
Robert LewandowskiWilliam VolcovAFP
mężczyzna w eleganckim, beżowym płaszczu podpisuje kibicom piłkarskie koszulki, wokół zgromadzeni fani trzymający różne sportowe gadżety, w tle widoczne biało-czerwone słupki drogowe
Robert LewandowskiAgencja SEEast News


W jakim klubie zagra Lewandowski? Kibicie zgadują na mundialu. WIDEOPolsat Sport1INTERIA.PL

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja