Najpierw trening (o 17:30 czasu polskiego), a potem konferencja prasowa, w której udział weźmie także trener Gregg Berhalter - tak wyglądał rozkład dnia dla Roberta Lewandowskiego, który przeżywa swoje pierwsze chwile jako piłkarz Chicago Fire. Nasz napastnik miał już zresztą okazję przywitać się z nowym szkoleniowcem na kilka godzin przed pierwszymi zajęciami. Obaj wymienili serdeczny uścisk.

Robert Lewandowski trenuje z Chicago Fire."Nigdy to tak nie wyglądało"

Na premierowym dla "Lewego" treningu pojawił się wysłannik Interii - Przemysław Langier, który opisał to, co zobaczył na miejscu.

- Pierwszy trening Lewandowskiego w Fire. Przyszło kilku dziennikarzy. Ludzie z klubu mówią, że nigdy tak to nie wyglądało - napisał, publikując zdjęcie tłumu stworzonego przez zgromadzonych przy murawie przedstawicieli mediów.

Jeżeli chodzi o dziennikarzy, z tego co udało nam się dowiedzieć, będzie ich na treningu oraz późniejszej pierwszej konferencji Roberta około 70. Dzieje się to absolutnie pierwszy raz w historii Chicago Fire

Rozwiń

Żony piłkarzy oburzone na Lewandowską. "Dzwoniły do mnie". Wiadomo, o co poszło

Później w sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania przedstawiające Roberta Lewandowskiego w akcji. Widać na nich, jak reprezentant Polski przeszedł najpierw przez powitalny szpaler utworzony przez jego nowych kolegów z szatni, a potem uczestniczył w zajęciach.

Warto zaznaczyć, że zgodnie ze zwyczajem tylko pierwsze 15 minut treningu zostało otwarte dla dziennikarzy.

Rozwiń

Robert Lewandowski William Volcov AFP

Robert Lewandowski Agencja SE East News





W jakim klubie zagra Lewandowski? Kibicie zgadują na mundialu. WIDEO Polsat Sport1 INTERIA.PL