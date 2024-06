Lewandowski wyszedł i się zaczęło. Niebywałe show. Wielka klasa Polaka

Dzisiejsza jednostka treningowa reprezentacji Polski w Hanowerze cieszyła się gigantycznym zainteresowaniem fanów. Jak powiedzieli nam przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Nożnej na czele z prezesem Cezarym Kuleszą, na trybunach zasiadło znacznie więcej kibiców, niż przewidywała to liczba darmowych biletów, które rozdawał fanom jeszcze pod hotelem między innymi... Piotr Zieliński.

Euro 2024: reprezentacja Polski. Robert Lewandowski pokazał klasę, zachwycając kibiców

Kapitan "Biało-Czerwonych" poświęcił kibicom przeszło kilkanaście minut. Snajper FC Barcelona cierpliwie przechodził wzdłuż trybun, podpisując kolejno podsuwane mu "pod nos" koszulki, szaliki, plakaty, a nawet... buty piłkarskie. Krok od niego czuwał jego osobisty ochroniarz, dbając nawet o to, by żaden szal nie dotknął głowy naszego napastnika.

Robert Lewandowski zdawał się być w doskonałym humorze. Szeroko uśmiechał się do kibiców, gdy ci życzyli mu zdrowia i wyrażali gorące wsparcie dla całej reprezentacji Polski. Jeden z fanów... prosił nawet 35-latka o powrót do Bayernu Monachium, bo - jego zdaniem - to tam spisywał się najlepiej w swojej karierze.