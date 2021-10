Już przed meczem niemieccy dziennikarze podgrzewali atmosferę, rozpisując się na temat chwilowej nieskuteczności "Lewego". Polak nie strzelił gola w dwóch poprzednich spotkaniach reprezentacji Polski (z San Marino oraz Albanią) oraz dwóch kolejkach Bundesligi.

Czytaj także: Robert Lewandowski znów zachwycił Niemców. Polak w jedenastce kolejki



Nie sposób jednak mówić o serii czterech potyczek bez zdobytej bramki, skoro między meczami z Greuther Fuerth i Eintrachtem Frankfurt na niemieckich boiskach, Lewandowski dwukrotnie pokonał bramkarza Dynama Kijów w Lidze Mistrzów.





Bayer Leverkusen - Bayern Monachium: Lewandowski wyśmiał pytanie reportera

Reklama

A jednak, jeden z reporterów miał w tej kwestii inne zdanie, a reakcją na jego pytanie był... śmiech Lewandowskiego.



- Cztery mecze bez gola? Masz na myśli gierki treningowe? - powiedział "Lewy" przed kamerami DAZN, przerywając swoją wypowiedź śmiechem. - Przed Eintrachtem mieliśmy mecz Ligi Mistrzów. Osobiście jestem zadowolony, gdy ludzie zwracają uwagę na to, kiedy zdobędę kolejną bramkę. To pokazuje, jakie mają względem mnie oczekiwania - dodał.



- Czasami przytrafiają się takie fazy, gdy piłka nie spada pod twoje nogi. Trzeba wtedy zachować cierpliwość. Dziś zadziałało to dwukrotnie - przyznał kapitan reprezentacji Polski.



TB