Lewandowski wyróżniony przez UEFA na finale Ligi Mistrzów. 2 rekordy

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Do wielkiego finału Ligi Mistrzów awansowały ekipy PSG oraz Arsenalu. Choć FC Barcelona wypadła z gry o "uszaty puchar" już w ćwierćfinale, to mimo wszystko i tak postać Roberta Lewandowskiego została przytoczona przez UEFA przy okazji dzisiejszego meczu. A chodzi o dwa rekordy kapitana reprezentacji Polski, które zostały przypomniane przed batalią na Puskas Arenie.

Robert Lewandowski w koszulce FC Barcelony na tle stadionu pełnego kibiców podczas finału Ligi Mistrzów.
Robert Lewandowski został wspomniany przez UEFA przy okazji finału Ligi MistrzówDavid Aliaga / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

- Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana - przekazał Robert Lewandowski, ogłaszając swoje rychłe odejście z FC Barcelona.

Z tak postawioną tezą trudno się nie zgodzić, choć w koronie, na którą Polak niewątpliwie zapracował sobie w Katalonii, zabrakło najcenniejszego diamentu - Ligi Mistrzów.

Wybuch śmiechu przed finałem Ligi Mistrzów. Potężna broń. Chcą powtórki

Najbliżej jej zdobycia z hiszpańską ekipą "Lewy" był przed rokiem, gdy w półfinałowym boju z Interem FC Barcelona była już o krok od finału w Monachium. A potem stało się to, co wszyscy doskonale pamiętamy.

Zobacz również:

Michał Listkiewicz (z prawej) odniósł się do postaci Viktora Orbana przed dzisiejszym finałem Ligi Mistrzów
Liga Mistrzów

Przykre skutki dla Orbana. Mocny głos z Polski. "Dwa wielkie upokorzenia"

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

W tej edycji Champions Legue Barca wypadła natomiast za burtę już w ćwierćfinale, po zaciętym dwumeczu z Atletico Madryt. Mimo to UEFA przy okazji wielkiego finału i tak nie zapomniała o Robercie Lewandowkim.

Finał Ligi Mistrzów PSG - Arsenal. Robert Lewandowski wspomniany przez UEFA

Europejska federacja jak co roku przygotowała na finał Ligi Mistrzów specjalny program meczowy, w którym przybliża sylwetki obu ekip, walczących o trofeum, wspomina o miejscu, do jakiego zjechali się ich fani, a także wynotowuje najważniejsze wydarzenia z całej kampanii.

Dwie legendy wróciły do gry. Tuż przed finałem LM. Polak zdobywcą pierwszej bramki

Za jedno z nich wyróżniony został właśnie Robert Lewandowski. A chodzi o pobicie przez naszego rodaka rekordów Leo Messiego oraz Ryana Giggsa.

- W Barcelonie Robert Lewandowski zdołał strzelić gola przeciwko 41. rywalowi, co stanowi rekord. Zrobił to podczas starcia z Newcastle United w 1/8 finału, wyprzedzając poprzedni wyczyn Messiego, który zatrzymał się na 40 przeciwnikach. Polski weteran wspiął się także nad Ryana Giggsa jako najstarszy zawodnik, który trafił do siatki w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, mając 37 lat i 209 dni. To były dwa kolejne kamienie milowe w jego ostatnim sezonie w barwach Barcelony - czytamy o kapitanie reprezentacji Polski.

Między innymi postacią Roberta Lewandowskiego zapowiedziany został wielki finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie, w którym grają ekipy Arsenalu oraz PSG.

Z Puskas Areny w Budapeszcie - Tomasz Brożek

Zobacz również:

Marcus Rashford, Dani Olmo, Robert Lewandowski
La Liga

Lewandowski już się pożegnał, nagle doniesienia z Barcelony "Jest zafascynowany"

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Mężczyzna w sportowej bluzie z krótkimi, ciemnymi włosami, stoi na stadionie i bije brawo, mając opatrunek na lewej dłoni. Wyraz twarzy sugeruje skupienie i powagę.
Robert LewandowskiAFP
Polski piłkarz ubrany w czerwony dres reprezentacji stoi na tle dużego znaku UEFA, na stadionie podczas wydarzenia sportowego.
Robert LewandowskiBeata ZawadzkaEast News


Robert Lewandowski: Moja przyszłość w kadrze będzie zależała również od tego, jaki klub wybiorę. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja