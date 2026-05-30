Lewandowski wyróżniony przez UEFA na finale Ligi Mistrzów. 2 rekordy
Do wielkiego finału Ligi Mistrzów awansowały ekipy PSG oraz Arsenalu. Choć FC Barcelona wypadła z gry o "uszaty puchar" już w ćwierćfinale, to mimo wszystko i tak postać Roberta Lewandowskiego została przytoczona przez UEFA przy okazji dzisiejszego meczu. A chodzi o dwa rekordy kapitana reprezentacji Polski, które zostały przypomniane przed batalią na Puskas Arenie.
- Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana - przekazał Robert Lewandowski, ogłaszając swoje rychłe odejście z FC Barcelona.
Z tak postawioną tezą trudno się nie zgodzić, choć w koronie, na którą Polak niewątpliwie zapracował sobie w Katalonii, zabrakło najcenniejszego diamentu - Ligi Mistrzów.
Najbliżej jej zdobycia z hiszpańską ekipą "Lewy" był przed rokiem, gdy w półfinałowym boju z Interem FC Barcelona była już o krok od finału w Monachium. A potem stało się to, co wszyscy doskonale pamiętamy.
W tej edycji Champions Legue Barca wypadła natomiast za burtę już w ćwierćfinale, po zaciętym dwumeczu z Atletico Madryt. Mimo to UEFA przy okazji wielkiego finału i tak nie zapomniała o Robercie Lewandowkim.
Finał Ligi Mistrzów PSG - Arsenal. Robert Lewandowski wspomniany przez UEFA
Europejska federacja jak co roku przygotowała na finał Ligi Mistrzów specjalny program meczowy, w którym przybliża sylwetki obu ekip, walczących o trofeum, wspomina o miejscu, do jakiego zjechali się ich fani, a także wynotowuje najważniejsze wydarzenia z całej kampanii.
Za jedno z nich wyróżniony został właśnie Robert Lewandowski. A chodzi o pobicie przez naszego rodaka rekordów Leo Messiego oraz Ryana Giggsa.
- W Barcelonie Robert Lewandowski zdołał strzelić gola przeciwko 41. rywalowi, co stanowi rekord. Zrobił to podczas starcia z Newcastle United w 1/8 finału, wyprzedzając poprzedni wyczyn Messiego, który zatrzymał się na 40 przeciwnikach. Polski weteran wspiął się także nad Ryana Giggsa jako najstarszy zawodnik, który trafił do siatki w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, mając 37 lat i 209 dni. To były dwa kolejne kamienie milowe w jego ostatnim sezonie w barwach Barcelony - czytamy o kapitanie reprezentacji Polski.
Między innymi postacią Roberta Lewandowskiego zapowiedziany został wielki finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie, w którym grają ekipy Arsenalu oraz PSG.