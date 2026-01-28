Lewandowski wyrównał rekord Messiego. Historyczny gol Polaka, może już tylko uciekać

Robert Lewandowski już teraz jest jedną z legend Ligi Mistrzów. Polak ma na swoim koncie dokładnie 106 strzelonych goli. Przed nim znajdują się jedynie dwaj, prawdopodobnie najlepsi piłkarze nie tylko w historii tych elitarnych rozgrywek, ale ogólnie całego tego sportu.

Mowa rzecz jasna o Cristiano Ronaldo (140 goli) i Leo Messim (129 goli). Wydaje się, że obaj tego wyniku już w swoich karierach nie poprawią, podobnie jak liczby rywali, z którymi zdobywali bramki. W przypadku Cristiano ta liczba wynosi dokładnie 38 różnych zespołów, które stały się jego "ofiarami".

Lewandowski dogonił Ronaldo. Niewiarygodny wyczyn

Jeśli zaś chodzi o Lewandowskiego, Polak w spotkaniu siódmej kolejki ze Slavią Praga pokonał bramkarza i czeski klub stał się jego trzydziestą dziewiątą ofiarą. Więcej klubów na swojej liście miał jedynie Leo Messi. Argentyńczykowi naliczono 40 zespołów, z którymi strzelał gole.

Przed Lewandowskim błyskawicznie narodziła się szansa na zrównanie się z Messim. Polak dostał tę okazję w meczu 8. kolejki z Kopenhagą na Camp Nou. Wcześniej temu duńskiemu klubowi gola nie strzelił. To zmieniło się 28 stycznia 2026 roku. Przy ponad 40 tysiącach kibiców na trybunach Camp Nou.

Do wiekopomnych chwil doszło w 47. minucie, gdy Barcelona przegrywała sensacyjnie 0:1 po szybko strzelonym golu przez gości. Lewandowski w pierwszej połowie nie błyszczał, ale drugą rozpoczął znakomicie. Z bliska wpakował futbolówkę do siatki i nieco poprawił nastroje kibicom, a sam zapisał się na kartach historii.

W tym momencie kluby, którym strzelał Lewandowski to: AEK Ateny, Ajax Amsterdam, Anderlecht, Arsenal, AS Roma, Atletico Madryt, Bayern Monachium, Benfica Lizbona, Besiktas, Borussia Dortmund, Chelsea, Crvena Zvezda, Dinamo Zagrzeb, Dynamo Kijów, FC Barcelona, FC Porto, FK Rostów, Inter Mediolan, Juventus, Lazio Rzym, Malaga, Manchester City, Olympiakos Pireus, Olympique Lyon, Olympique Marsylia, PSG, PSV Eindhoven, Real Madryt, RB Salzburg, Royal Antwerpia, Slavia Praga, Napoli, Stade Brest, Szachtar Donieck, Tottenham, Viktoria Pilzno, Villarreal, Young Boys Berno, Zenit St. Petersburg oraz Kopenhaga.

Robert Lewandowski ma na koncie już 99 bramek na arenie Champions League AFP

Robert Lewandowski jest liderem klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów FADEL SENNA / AFP AFP

Mecz Polska - Portugalia. Robert Lewandowski i Cristiano Ronaldo Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Piotr Matusewicz / Piotr Matusewicz / DPPI via AFP AFP

